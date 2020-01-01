FUSD (FUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FUSD (FUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FUSD (FUSD) teave FUSD is a private, decentralized, algorithmic currency built to be censorship-resistant and borderless. It is a stable, fungible, global dollar alternative that puts financial control back into the hands of users worldwide. Ametlik veebisait: http://freedomdollar.com/ Valge raamat: https://www.freedomdollar.com/how-it-works Plokiahela Explorer: https://explorer.zano.org/assets?asset_id=86143388bd056a8f0bab669f78f14873fac8e2dd8d57898cdb725a2d5e2e4f8f Ostke FUSD kohe!

FUSD (FUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FUSD (FUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.2911 $ 4.2911 $ 4.2911 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.9999 $ 0.9999 $ 0.9999 Lisateave FUSD (FUSD) hinna kohta

FUSD (FUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FUSD (FUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FUSD tokeni tokenoomikat, avastage FUSD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FUSD Kas olete huvitatud FUSD (FUSD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FUSD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FUSD MEXC-ist osta!

FUSD (FUSD) hinna ajalugu FUSD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FUSD hinna ajalugu kohe!

FUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FUSD võiks suunduda? Meie FUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FUSD tokeni hinna ennustust kohe!

