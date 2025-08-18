Rohkem infot FURY

Engines of Fury logo

Engines of Fury hind(FURY)

1 FURY/USD reaalajas hind:

$0.02217
-1.59%1D
USD
Engines of Fury (FURY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:42:42 (UTC+8)

Engines of Fury (FURY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02208
24 h madal
$ 0.02303
24 h kõrge

$ 0.02208
$ 0.02303
$ 0.9501155181044358
$ 0.018124355853822608
-1.56%

-1.59%

+1.37%

+1.37%

Engines of Fury (FURY) reaalajas hind on $ 0.02218. Viimase 24 tunni jooksul FURY kaubeldud madalaim $ 0.02208 ja kõrgeim $ 0.02303 näitab aktiivset turu volatiivsust. FURYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9501155181044358 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.018124355853822608.

Lüliajalise tootluse osas on FURY muutunud -1.56% viimase tunni jooksul, -1.59% 24 tunni vältel +1.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Engines of Fury (FURY) – turuteave

No.2094

$ 1.06M
$ 265.88K
$ 2.66M
48.00M
120,000,000
120,000,000
40.00%

BSC

Engines of Fury praegune turukapitalisatsioon on $ 1.06M $ 265.88K 24 tunnise kauplemismahuga. FURY ringlev varu on 48.00M, mille koguvaru on 120000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.66M.

Engines of Fury (FURY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Engines of Fury tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0003582-1.59%
30 päeva$ -0.00148-6.26%
60 päeva$ -0.0035-13.63%
90 päeva$ -0.00235-9.59%
Engines of Fury Hinnamuutus täna

Täna registreeris FURY muutuse $ -0.0003582 (-1.59%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Engines of Fury 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00148 (-6.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Engines of Fury 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FURY $ -0.0035 (-13.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Engines of Fury 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00235 (-9.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Engines of Fury (FURY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Engines of Fury hinnaajaloo lehte.

Mis on Engines of Fury (FURY)

Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience.

Engines of Fury on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Engines of Fury investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FURY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Engines of Fury kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Engines of Fury ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Engines of Fury hinna ennustus (USD)

Kui palju on Engines of Fury (FURY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Engines of Fury (FURY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Engines of Fury nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Engines of Fury hinna ennustust kohe!

Engines of Fury (FURY) tokenoomika

Engines of Fury (FURY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FURY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Engines of Fury (FURY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Engines of Fury osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Engines of Fury osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FURY kohalike valuutade suhtes

1 Engines of Fury(FURY)/VND
583.6667
1 Engines of Fury(FURY)/AUD
A$0.0339354
1 Engines of Fury(FURY)/GBP
0.0161914
1 Engines of Fury(FURY)/EUR
0.018853
1 Engines of Fury(FURY)/USD
$0.02218
1 Engines of Fury(FURY)/MYR
RM0.0933778
1 Engines of Fury(FURY)/TRY
0.9047222
1 Engines of Fury(FURY)/JPY
¥3.26046
1 Engines of Fury(FURY)/ARS
ARS$28.7676818
1 Engines of Fury(FURY)/RUB
1.768855
1 Engines of Fury(FURY)/INR
1.9409718
1 Engines of Fury(FURY)/IDR
Rp357.7418854
1 Engines of Fury(FURY)/KRW
30.8053584
1 Engines of Fury(FURY)/PHP
1.254279
1 Engines of Fury(FURY)/EGP
￡E.1.0708504
1 Engines of Fury(FURY)/BRL
R$0.119772
1 Engines of Fury(FURY)/CAD
C$0.0306084
1 Engines of Fury(FURY)/BDT
2.6935392
1 Engines of Fury(FURY)/NGN
34.0183532
1 Engines of Fury(FURY)/UAH
0.9140378
1 Engines of Fury(FURY)/VES
Bs2.9943
1 Engines of Fury(FURY)/CLP
$21.38152
1 Engines of Fury(FURY)/PKR
Rs6.2831504
1 Engines of Fury(FURY)/KZT
12.0084738
1 Engines of Fury(FURY)/THB
฿0.718632
1 Engines of Fury(FURY)/TWD
NT$0.6660654
1 Engines of Fury(FURY)/AED
د.إ0.0814006
1 Engines of Fury(FURY)/CHF
Fr0.017744
1 Engines of Fury(FURY)/HKD
HK$0.1734476
1 Engines of Fury(FURY)/AMD
֏8.4785268
1 Engines of Fury(FURY)/MAD
.د.م0.1993982
1 Engines of Fury(FURY)/MXN
$0.4154314
1 Engines of Fury(FURY)/PLN
0.0807352
1 Engines of Fury(FURY)/RON
лв0.0958176
1 Engines of Fury(FURY)/SEK
kr0.2115972
1 Engines of Fury(FURY)/BGN
лв0.0370406
1 Engines of Fury(FURY)/HUF
Ft7.4930694
1 Engines of Fury(FURY)/CZK
0.4644492
1 Engines of Fury(FURY)/KWD
د.ك0.0067649
1 Engines of Fury(FURY)/ILS
0.0747466
1 Engines of Fury(FURY)/NOK
kr0.2255706
1 Engines of Fury(FURY)/NZD
$0.0372624

Engines of Fury ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Engines of Fury võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Engines of Fury ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Engines of Fury kohta

Kui palju on Engines of Fury (FURY) tänapäeval väärt?
Reaalajas FURY hind USD on 0.02218 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FURY/USD hind?
Praegune hind FURY/USD on $ 0.02218. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Engines of Fury turukapitalisatsioon?
FURY turukapitalisatsioon on $ 1.06M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FURY ringlev varu?
FURY ringlev varu on 48.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FURY (ATH) hind?
FURY saavutab ATH hinna summas 0.9501155181044358 USD.
Mis oli kõigi aegade FURY madalaim (ATL) hind?
FURY nägi ATL hinda summas 0.018124355853822608 USD.
Milline on FURY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FURY kauplemismaht on $ 265.88K USD.
Kas FURY sel aastal kõrgemale ka suundub?
FURY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FURY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

