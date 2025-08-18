Engines of Fury (FURY) reaalajas hind on $ 0.02218. Viimase 24 tunni jooksul FURY kaubeldud madalaim $ 0.02208 ja kõrgeim $ 0.02303 näitab aktiivset turu volatiivsust. FURYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9501155181044358 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.018124355853822608.
Lüliajalise tootluse osas on FURY muutunud -1.56% viimase tunni jooksul, -1.59% 24 tunni vältel +1.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Engines of Fury (FURY) – turuteave
Engines of Fury praegune turukapitalisatsioon on $ 1.06M$ 265.88K 24 tunnise kauplemismahuga. FURY ringlev varu on 48.00M, mille koguvaru on 120000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.66M.
Engines of Fury (FURY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Engines of Fury tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0003582
-1.59%
30 päeva
$ -0.00148
-6.26%
60 päeva
$ -0.0035
-13.63%
90 päeva
$ -0.00235
-9.59%
Engines of Fury Hinnamuutus täna
Täna registreeris FURY muutuse $ -0.0003582 (-1.59%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Engines of Fury 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00148 (-6.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Engines of Fury 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FURY $ -0.0035 (-13.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Engines of Fury 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00235 (-9.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Engines of Fury (FURY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience.
Engines of Fury on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Engines of Fury investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FURY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Engines of Fury kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Engines of Fury ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Engines of Fury hinna ennustus (USD)
Kui palju on Engines of Fury (FURY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Engines of Fury (FURY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Engines of Fury nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Engines of Fury (FURY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FURY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
