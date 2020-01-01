OYABUN (FURI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OYABUN (FURI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OYABUN (FURI) teave $FURI is the core token of OYABUN's gaming ecosystem, enabling interoperability across all its Web3 games, which feature AI and AR technologies, with a fixed supply and burn mechanisms to drive engagement in manga-inspired games. Ametlik veebisait: https://oyabun.io/ Valge raamat: https://whitepaper.oyabun.io/ Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x5742fE477b2afed92c25D092418BaC06CD076ceA Ostke FURI kohe!

OYABUN (FURI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OYABUN (FURI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.50M $ 20.50M $ 20.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.035 $ 0.035 $ 0.035 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.020495 $ 0.020495 $ 0.020495 Lisateave OYABUN (FURI) hinna kohta

OYABUN (FURI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OYABUN (FURI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FURI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FURI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FURI tokeni tokenoomikat, avastage FURI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FURI Kas olete huvitatud OYABUN (FURI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FURI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FURI MEXC-ist osta!

OYABUN (FURI) hinna ajalugu FURI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FURI hinna ajalugu kohe!

FURI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FURI võiks suunduda? Meie FURI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FURI tokeni hinna ennustust kohe!

