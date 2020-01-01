FUND (FUND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FUND (FUND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FUND (FUND) teave Native token fueling the Unification ecosystem. FUND empowers Beacons, WRKChains, and UNODE (deploying 2023). Unification $FUND is a hybrid blockchain that allows deployment of WRKChains. xFUND’s supply starts at 0. It’s purpose is to enable off-chain governance for the entire Unification ecosystem and power a suite of products, including Oracle of Oracles. Ametlik veebisait: https://unification.com/ Plokiahela Explorer: https://explorer.unification.io Ostke FUND kohe!

FUND (FUND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FUND (FUND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 847.41K $ 847.41K $ 847.41K Koguvaru: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Ringlev varu: $ 34.45M $ 34.45M $ 34.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.73 $ 0.73 $ 0.73 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002025981600393139 $ 0.002025981600393139 $ 0.002025981600393139 Praegune hind: $ 0.0246 $ 0.0246 $ 0.0246 Lisateave FUND (FUND) hinna kohta

FUND (FUND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FUND (FUND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FUND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FUND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FUND tokeni tokenoomikat, avastage FUND tokeni reaalajas hinda!

FUND (FUND) hinna ajalugu FUND hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FUND hinna ajalugu kohe!

FUND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FUND võiks suunduda? Meie FUND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FUND tokeni hinna ennustust kohe!

