FUND (FUND) reaalajas hind on $ 0.02455. Viimase 24 tunni jooksul FUND kaubeldud madalaim $ 0.02451 ja kõrgeim $ 0.02457 näitab aktiivset turu volatiivsust. FUNDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6818340807923023 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002025981600393139.
Lüliajalise tootluse osas on FUND muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +11.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FUND (FUND) – turuteave
No.2220
$ 845.68K
$ 845.68K$ 845.68K
$ 52.89
$ 52.89$ 52.89
$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M
34.45M
34.45M 34.45M
120,000,000
120,000,000 120,000,000
FUND
FUND praegune turukapitalisatsioon on $ 845.68K$ 52.89 24 tunnise kauplemismahuga. FUND ringlev varu on 34.45M, mille koguvaru on 120000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
FUND (FUND) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FUND tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00347
-12.39%
60 päeva
$ -0.00165
-6.30%
90 päeva
$ -0.01045
-29.86%
FUND Hinnamuutus täna
Täna registreeris FUND muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FUND 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00347 (-12.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FUND 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FUND $ -0.00165 (-6.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FUND 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01045 (-29.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada FUND (FUND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Native token fueling the Unification ecosystem. FUND empowers Beacons, WRKChains, and UNODE (deploying 2023). Unification $FUND is a hybrid blockchain that allows deployment of WRKChains. xFUND’s supply starts at 0. It’s purpose is to enable off-chain governance for the entire Unification ecosystem and power a suite of products, including Oracle of Oracles.
FUND hinna ennustus (USD)
