FUND logo

FUND hind(FUND)

1 FUND/USD reaalajas hind:

$0.02455
FUND (FUND) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:42:35 (UTC+8)

FUND (FUND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02451
24 h madal
$ 0.02457
24 h kõrge

$ 0.02451
$ 0.02457
$ 0.6818340807923023
$ 0.002025981600393139
0.00%

0.00%

+11.59%

+11.59%

FUND (FUND) reaalajas hind on $ 0.02455. Viimase 24 tunni jooksul FUND kaubeldud madalaim $ 0.02451 ja kõrgeim $ 0.02457 näitab aktiivset turu volatiivsust. FUNDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6818340807923023 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002025981600393139.

Lüliajalise tootluse osas on FUND muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +11.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FUND (FUND) – turuteave

No.2220

$ 845.68K
$ 52.89
$ 2.95M
34.45M
120,000,000
FUND

FUND praegune turukapitalisatsioon on $ 845.68K $ 52.89 24 tunnise kauplemismahuga. FUND ringlev varu on 34.45M, mille koguvaru on 120000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

FUND (FUND) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FUND tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00347-12.39%
60 päeva$ -0.00165-6.30%
90 päeva$ -0.01045-29.86%
FUND Hinnamuutus täna

Täna registreeris FUND muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FUND 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00347 (-12.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FUND 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FUND $ -0.00165 (-6.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FUND 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01045 (-29.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FUND (FUND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FUND hinnaajaloo lehte.

Mis on FUND (FUND)

Native token fueling the Unification ecosystem. FUND empowers Beacons, WRKChains, and UNODE (deploying 2023). Unification $FUND is a hybrid blockchain that allows deployment of WRKChains. xFUND’s supply starts at 0. It’s purpose is to enable off-chain governance for the entire Unification ecosystem and power a suite of products, including Oracle of Oracles.

FUND on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FUND investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FUND panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FUND kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FUND ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FUND hinna ennustus (USD)

Kui palju on FUND (FUND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FUND (FUND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FUND nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FUND hinna ennustust kohe!

FUND (FUND) tokenoomika

FUND (FUND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FUND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FUND (FUND) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FUND osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FUND osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FUND kohalike valuutade suhtes

1 FUND(FUND)/VND
646.03325
1 FUND(FUND)/AUD
A$0.0375615
1 FUND(FUND)/GBP
0.0179215
1 FUND(FUND)/EUR
0.0208675
1 FUND(FUND)/USD
$0.02455
1 FUND(FUND)/MYR
RM0.1033555
1 FUND(FUND)/TRY
1.0013945
1 FUND(FUND)/JPY
¥3.60885
1 FUND(FUND)/ARS
ARS$31.8415955
1 FUND(FUND)/RUB
1.9578625
1 FUND(FUND)/INR
2.1483705
1 FUND(FUND)/IDR
Rp395.9676865
1 FUND(FUND)/KRW
34.097004
1 FUND(FUND)/PHP
1.3883025
1 FUND(FUND)/EGP
￡E.1.185274
1 FUND(FUND)/BRL
R$0.13257
1 FUND(FUND)/CAD
C$0.033879
1 FUND(FUND)/BDT
2.981352
1 FUND(FUND)/NGN
37.653317
1 FUND(FUND)/UAH
1.0117055
1 FUND(FUND)/VES
Bs3.31425
1 FUND(FUND)/CLP
$23.6662
1 FUND(FUND)/PKR
Rs6.954524
1 FUND(FUND)/KZT
13.2916155
1 FUND(FUND)/THB
฿0.79542
1 FUND(FUND)/TWD
NT$0.7372365
1 FUND(FUND)/AED
د.إ0.0900985
1 FUND(FUND)/CHF
Fr0.01964
1 FUND(FUND)/HKD
HK$0.191981
1 FUND(FUND)/AMD
֏9.384483
1 FUND(FUND)/MAD
.د.م0.2207045
1 FUND(FUND)/MXN
$0.4598215
1 FUND(FUND)/PLN
0.089362
1 FUND(FUND)/RON
лв0.106056
1 FUND(FUND)/SEK
kr0.234207
1 FUND(FUND)/BGN
лв0.0409985
1 FUND(FUND)/HUF
Ft8.2937265
1 FUND(FUND)/CZK
0.514077
1 FUND(FUND)/KWD
د.ك0.00748775
1 FUND(FUND)/ILS
0.0827335
1 FUND(FUND)/NOK
kr0.2496735
1 FUND(FUND)/NZD
FUND ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FUND võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse FUND ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FUND kohta

Kui palju on FUND (FUND) tänapäeval väärt?
Reaalajas FUND hind USD on 0.02455 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FUND/USD hind?
Praegune hind FUND/USD on $ 0.02455. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FUND turukapitalisatsioon?
FUND turukapitalisatsioon on $ 845.68K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FUND ringlev varu?
FUND ringlev varu on 34.45M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FUND (ATH) hind?
FUND saavutab ATH hinna summas 0.6818340807923023 USD.
Mis oli kõigi aegade FUND madalaim (ATL) hind?
FUND nägi ATL hinda summas 0.002025981600393139 USD.
Milline on FUND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FUND kauplemismaht on $ 52.89 USD.
Kas FUND sel aastal kõrgemale ka suundub?
FUND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FUND hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:42:35 (UTC+8)

FUND (FUND) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

FUND/USD kalkulaator

Summa

FUND
FUND
USD
USD

1 FUND = 0.02455 USD

Kauplemine: FUND

FUNDUSDT
$0.02455
$0.02455$0.02455
0.00%

