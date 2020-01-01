FUNToken (FUN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FUNToken (FUN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FUNToken (FUN) teave Based on the Ethereum and Polygon blockchains, FUNToken was created as a fast, transparent, and truly fair transactional solution for iGaming ecosystems and players. Ametlik veebisait: https://funtoken.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/FunFair Ostke FUN kohe!

FUNToken (FUN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FUNToken (FUN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 102.89M $ 102.89M $ 102.89M Koguvaru: $ 10.81B $ 10.81B $ 10.81B Ringlev varu: $ 10.81B $ 10.81B $ 10.81B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 102.89M $ 102.89M $ 102.89M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.024786 $ 0.024786 $ 0.024786 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00105059450244 $ 0.00105059450244 $ 0.00105059450244 Praegune hind: $ 0.009521 $ 0.009521 $ 0.009521 Lisateave FUNToken (FUN) hinna kohta

FUNToken (FUN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FUNToken (FUN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FUN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FUN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FUN tokeni tokenoomikat, avastage FUN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FUN Kas olete huvitatud FUNToken (FUN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FUN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FUN MEXC-ist osta!

FUNToken (FUN) hinna ajalugu FUN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FUN hinna ajalugu kohe!

FUN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FUN võiks suunduda? Meie FUN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FUN tokeni hinna ennustust kohe!

