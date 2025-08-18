Rohkem infot FUN

1 FUN/USD reaalajas hind:

$0.009384
$0.009384
+2.21%1D
USD
FUNToken (FUN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:42:28 (UTC+8)

FUNToken (FUN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00912
$ 0.00912
24 h madal
$ 0.009487
$ 0.009487
24 h kõrge

$ 0.00912
$ 0.00912

$ 0.009487
$ 0.009487

$ 0.3378539979457855
$ 0.3378539979457855

$ 0.00105059450244
$ 0.00105059450244

+0.70%

+2.21%

+3.15%

+3.15%

FUNToken (FUN) reaalajas hind on $ 0.009379. Viimase 24 tunni jooksul FUN kaubeldud madalaim $ 0.00912 ja kõrgeim $ 0.009487 näitab aktiivset turu volatiivsust. FUNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3378539979457855 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00105059450244.

Lüliajalise tootluse osas on FUN muutunud +0.70% viimase tunni jooksul, +2.21% 24 tunni vältel +3.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FUNToken (FUN) – turuteave

No.375

$ 101.35M
$ 101.35M

$ 917.46K
$ 917.46K

$ 101.35M
$ 101.35M

10.81B
10.81B

10,806,201,658.398026
10,806,201,658.398026

ETH

FUNToken praegune turukapitalisatsioon on $ 101.35M $ 917.46K 24 tunnise kauplemismahuga. FUN ringlev varu on 10.81B, mille koguvaru on 10806201658.398026. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

FUNToken (FUN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FUNToken tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0002029+2.21%
30 päeva$ -0.010214-52.14%
60 päeva$ +0.005127+120.57%
90 päeva$ +0.004493+91.95%
FUNToken Hinnamuutus täna

Täna registreeris FUN muutuse $ +0.0002029 (+2.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FUNToken 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.010214 (-52.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FUNToken 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FUN $ +0.005127 (+120.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FUNToken 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.004493 (+91.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FUNToken (FUN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FUNToken hinnaajaloo lehte.

Mis on FUNToken (FUN)

Based on the Ethereum and Polygon blockchains, FUNToken was created as a fast, transparent, and truly fair transactional solution for iGaming ecosystems and players.

FUNToken on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FUNToken investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FUN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FUNToken kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FUNToken ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FUNToken hinna ennustus (USD)

Kui palju on FUNToken (FUN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FUNToken (FUN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FUNToken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FUNToken hinna ennustust kohe!

FUNToken (FUN) tokenoomika

FUNToken (FUN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FUN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FUNToken (FUN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FUNToken osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FUNToken osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FUN kohalike valuutade suhtes

1 FUNToken(FUN)/VND
246.808385
1 FUNToken(FUN)/AUD
A$0.01434987
1 FUNToken(FUN)/GBP
0.00684667
1 FUNToken(FUN)/EUR
0.00797215
1 FUNToken(FUN)/USD
$0.009379
1 FUNToken(FUN)/MYR
RM0.03948559
1 FUNToken(FUN)/TRY
0.38256941
1 FUNToken(FUN)/JPY
¥1.378713
1 FUNToken(FUN)/ARS
ARS$12.16465679
1 FUNToken(FUN)/RUB
0.74797525
1 FUNToken(FUN)/INR
0.82075629
1 FUNToken(FUN)/IDR
Rp151.27417237
1 FUNToken(FUN)/KRW
13.02630552
1 FUNToken(FUN)/PHP
0.53038245
1 FUNToken(FUN)/EGP
￡E.0.45281812
1 FUNToken(FUN)/BRL
R$0.0506466
1 FUNToken(FUN)/CAD
C$0.01294302
1 FUNToken(FUN)/BDT
1.13898576
1 FUNToken(FUN)/NGN
14.38494746
1 FUNToken(FUN)/UAH
0.38650859
1 FUNToken(FUN)/VES
Bs1.266165
1 FUNToken(FUN)/CLP
$9.041356
1 FUNToken(FUN)/PKR
Rs2.65688312
1 FUNToken(FUN)/KZT
5.07788439
1 FUNToken(FUN)/THB
฿0.3038796
1 FUNToken(FUN)/TWD
NT$0.28165137
1 FUNToken(FUN)/AED
د.إ0.03442093
1 FUNToken(FUN)/CHF
Fr0.0075032
1 FUNToken(FUN)/HKD
HK$0.07334378
1 FUNToken(FUN)/AMD
֏3.58521654
1 FUNToken(FUN)/MAD
.د.م0.08431721
1 FUNToken(FUN)/MXN
$0.17566867
1 FUNToken(FUN)/PLN
0.03413956
1 FUNToken(FUN)/RON
лв0.04051728
1 FUNToken(FUN)/SEK
kr0.08947566
1 FUNToken(FUN)/BGN
лв0.01566293
1 FUNToken(FUN)/HUF
Ft3.16850757
1 FUNToken(FUN)/CZK
0.19639626
1 FUNToken(FUN)/KWD
د.ك0.002860595
1 FUNToken(FUN)/ILS
0.03160723
1 FUNToken(FUN)/NOK
kr0.09538443
1 FUNToken(FUN)/NZD
$0.01575672

FUNToken ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FUNToken võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse FUNToken ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FUNToken kohta

Kui palju on FUNToken (FUN) tänapäeval väärt?
Reaalajas FUN hind USD on 0.009379 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FUN/USD hind?
Praegune hind FUN/USD on $ 0.009379. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FUNToken turukapitalisatsioon?
FUN turukapitalisatsioon on $ 101.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FUN ringlev varu?
FUN ringlev varu on 10.81B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FUN (ATH) hind?
FUN saavutab ATH hinna summas 0.3378539979457855 USD.
Mis oli kõigi aegade FUN madalaim (ATL) hind?
FUN nägi ATL hinda summas 0.00105059450244 USD.
Milline on FUN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FUN kauplemismaht on $ 917.46K USD.
Kas FUN sel aastal kõrgemale ka suundub?
FUN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FUN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:42:28 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

FUN/USD kalkulaator

Summa

FUN
FUN
USD
USD

1 FUN = 0.009379 USD

Kauplemine: FUN

FUNUSDT
$0.009384
$0.009384$0.009384
+2.23%

