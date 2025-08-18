Fud the Pug (FUD) reaalajas hind on $ 0.00000003722. Viimase 24 tunni jooksul FUD kaubeldud madalaim $ 0.00000003467 ja kõrgeim $ 0.000000038 näitab aktiivset turu volatiivsust. FUDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000936059498172 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000024663689263.
Lüliajalise tootluse osas on FUD muutunud -0.33% viimase tunni jooksul, -1.37% 24 tunni vältel -3.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Fud the Pug (FUD) – turuteave
No.3715
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 304.38K
$ 304.38K$ 304.38K
$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M
0.00
0.00 0.00
100,000,000,000,000
100,000,000,000,000 100,000,000,000,000
75,490,000,000,000
75,490,000,000,000 75,490,000,000,000
0.00%
SUI
Fud the Pug praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 304.38K 24 tunnise kauplemismahuga. FUD ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 75490000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.72M.
Fud the Pug (FUD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Fud the Pug tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000000517
-1.37%
30 päeva
$ -0.00000000732
-16.44%
60 päeva
$ -0.00000000828
-18.20%
90 päeva
$ -0.00000004158
-52.77%
Fud the Pug Hinnamuutus täna
Täna registreeris FUD muutuse $ -0.000000000517 (-1.37%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Fud the Pug 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000000732 (-16.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Fud the Pug 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FUD $ -0.00000000828 (-18.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Fud the Pug 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000004158 (-52.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Fud the Pug (FUD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Fud the Pug on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fud the Pug investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FUD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Fud the Pug kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fud the Pug ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Fud the Pug hinna ennustus (USD)
Kui palju on Fud the Pug (FUD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fud the Pug (FUD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fud the Pug nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Fud the Pug (FUD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FUD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Fud the Pug (FUD) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Fud the Pug osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fud the Pug osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.