Fud the Pug logo

Fud the Pug hind(FUD)

1 FUD/USD reaalajas hind:

$0.00000003722
$0.00000003722$0.00000003722
-1.37%1D
USD
Fud the Pug (FUD) reaalajas hinnagraafik
Fud the Pug (FUD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00000003467
$ 0.00000003467$ 0.00000003467
24 h madal
$ 0.000000038
$ 0.000000038$ 0.000000038
24 h kõrge

$ 0.00000003467
$ 0.00000003467$ 0.00000003467

$ 0.000000038
$ 0.000000038$ 0.000000038

$ 0.000000936059498172
$ 0.000000936059498172$ 0.000000936059498172

$ 0.000000024663689263
$ 0.000000024663689263$ 0.000000024663689263

-0.33%

-1.37%

-3.75%

-3.75%

Fud the Pug (FUD) reaalajas hind on $ 0.00000003722. Viimase 24 tunni jooksul FUD kaubeldud madalaim $ 0.00000003467 ja kõrgeim $ 0.000000038 näitab aktiivset turu volatiivsust. FUDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000936059498172 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000024663689263.

Lüliajalise tootluse osas on FUD muutunud -0.33% viimase tunni jooksul, -1.37% 24 tunni vältel -3.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fud the Pug (FUD) – turuteave

No.3715

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 304.38K
$ 304.38K$ 304.38K

$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M

0.00
0.00 0.00

100,000,000,000,000
100,000,000,000,000 100,000,000,000,000

75,490,000,000,000
75,490,000,000,000 75,490,000,000,000

0.00%

SUI

Fud the Pug praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 304.38K 24 tunnise kauplemismahuga. FUD ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 75490000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.72M.

Fud the Pug (FUD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Fud the Pug tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000000517-1.37%
30 päeva$ -0.00000000732-16.44%
60 päeva$ -0.00000000828-18.20%
90 päeva$ -0.00000004158-52.77%
Fud the Pug Hinnamuutus täna

Täna registreeris FUD muutuse $ -0.000000000517 (-1.37%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Fud the Pug 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000000732 (-16.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Fud the Pug 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FUD $ -0.00000000828 (-18.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Fud the Pug 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000004158 (-52.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Fud the Pug (FUD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Fud the Pug hinnaajaloo lehte.

Mis on Fud the Pug (FUD)

FUD is a Meme token on SUI.

Fud the Pug on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fud the Pug investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FUD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Fud the Pug kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fud the Pug ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Fud the Pug hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fud the Pug (FUD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fud the Pug (FUD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fud the Pug nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fud the Pug hinna ennustust kohe!

Fud the Pug (FUD) tokenoomika

Fud the Pug (FUD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FUD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Fud the Pug (FUD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Fud the Pug osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fud the Pug osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Fud the Pug ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Fud the Pug võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Fud the Pug ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fud the Pug kohta

Kui palju on Fud the Pug (FUD) tänapäeval väärt?
Reaalajas FUD hind USD on 0.00000003722 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FUD/USD hind?
Praegune hind FUD/USD on $ 0.00000003722. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fud the Pug turukapitalisatsioon?
FUD turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FUD ringlev varu?
FUD ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FUD (ATH) hind?
FUD saavutab ATH hinna summas 0.000000936059498172 USD.
Mis oli kõigi aegade FUD madalaim (ATL) hind?
FUD nägi ATL hinda summas 0.000000024663689263 USD.
Milline on FUD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FUD kauplemismaht on $ 304.38K USD.
Kas FUD sel aastal kõrgemale ka suundub?
FUD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FUD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

