FU Coin (FUCOIN) teave WHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align. Ametlik veebisait: https://www.fucoin.io Valge raamat: https://www.fucoin.io/media/fu-coin/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xed6af21df463c7f116a6d7d687a4c190c4cf7586 Ostke FUCOIN kohe!

FU Coin (FUCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FU Coin (FUCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 845.04K $ 845.04K $ 845.04K Koguvaru: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Ringlev varu: $ 194.53B $ 194.53B $ 194.53B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 43.44M $ 43.44M $ 43.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000255 $ 0.000255 $ 0.000255 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000039581112066 $ 0.000000039581112066 $ 0.000000039581112066 Praegune hind: $ 0.000004344 $ 0.000004344 $ 0.000004344 Lisateave FU Coin (FUCOIN) hinna kohta

FU Coin (FUCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FU Coin (FUCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FUCOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FUCOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FUCOIN tokeni tokenoomikat, avastage FUCOIN tokeni reaalajas hinda!

FU Coin (FUCOIN) hinna ajalugu FUCOIN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FUCOIN hinna ajalugu kohe!

FUCOIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FUCOIN võiks suunduda? Meie FUCOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FUCOIN tokeni hinna ennustust kohe!

