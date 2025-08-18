FU Coin (FUCOIN) reaalajas hind on $ 0.000004382. Viimase 24 tunni jooksul FUCOIN kaubeldud madalaim $ 0.00000438 ja kõrgeim $ 0.000004382 näitab aktiivset turu volatiivsust. FUCOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000362901063758805 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000039581112066.
Lüliajalise tootluse osas on FUCOIN muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, +0.04% 24 tunni vältel -2.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FU Coin (FUCOIN) – turuteave
$ 852.43K
$ 56.51K
$ 43.82M
194.53B
10,000,000,000,000
10,000,000,000,000
1.94%
BSC
FU Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 852.43K$ 56.51K 24 tunnise kauplemismahuga. FUCOIN ringlev varu on 194.53B, mille koguvaru on 10000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 43.82M.
FU Coin (FUCOIN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FU Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000000175
+0.04%
30 päeva
$ -0.000001147
-20.75%
60 päeva
$ -0.000002255
-33.98%
90 päeva
$ -0.000002263
-34.06%
FU Coin Hinnamuutus täna
Täna registreeris FUCOIN muutuse $ +0.00000000175 (+0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FU Coin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000001147 (-20.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FU Coin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FUCOIN $ -0.000002255 (-33.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FU Coin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000002263 (-34.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada FU Coin (FUCOIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
WHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align.
FU Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FU Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FUCOIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse FU Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FU Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
FU Coin hinna ennustus (USD)
Kui palju on FU Coin (FUCOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FU Coin (FUCOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FU Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
FU Coin (FUCOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FUCOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
FU Coin (FUCOIN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas FU Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FU Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.