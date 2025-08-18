Fautor (FTR) reaalajas hind on $ 0.0041. Viimase 24 tunni jooksul FTR kaubeldud madalaim $ 0.0041 ja kõrgeim $ 0.0042 näitab aktiivset turu volatiivsust. FTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.5078357820474433 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003638885372081337.
Lüliajalise tootluse osas on FTR muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -0.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Fautor (FTR) – turuteave
Fautor praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 1.59K 24 tunnise kauplemismahuga. FTR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.25M.
Fautor (FTR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Fautor tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00292
-41.60%
60 päeva
$ -0.00105
-20.39%
90 päeva
$ -0.00631
-60.62%
Fautor Hinnamuutus täna
Täna registreeris FTR muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Fautor 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00292 (-41.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Fautor 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FTR $ -0.00105 (-20.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Fautor 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00631 (-60.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Fautor (FTR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom.
Fautor on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fautor investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FTR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Fautor kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fautor ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Fautor hinna ennustus (USD)
Kui palju on Fautor (FTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fautor (FTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fautor nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Fautor (FTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Fautor (FTR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Fautor osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fautor osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.