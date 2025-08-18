Rohkem infot FTR

Fautor logo

Fautor hind(FTR)

1 FTR/USD reaalajas hind:

$0.0041
$0.0041$0.0041
0.00%1D
USD
Fautor (FTR) reaalajas hinnagraafik
Fautor (FTR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0041
$ 0.0041$ 0.0041
24 h madal
$ 0.0042
$ 0.0042$ 0.0042
24 h kõrge

$ 0.0041
$ 0.0041$ 0.0041

$ 0.0042
$ 0.0042$ 0.0042

$ 1.5078357820474433
$ 1.5078357820474433$ 1.5078357820474433

$ 0.003638885372081337
$ 0.003638885372081337$ 0.003638885372081337

0.00%

0.00%

-0.97%

-0.97%

Fautor (FTR) reaalajas hind on $ 0.0041. Viimase 24 tunni jooksul FTR kaubeldud madalaim $ 0.0041 ja kõrgeim $ 0.0042 näitab aktiivset turu volatiivsust. FTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.5078357820474433 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003638885372081337.

Lüliajalise tootluse osas on FTR muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -0.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fautor (FTR) – turuteave

No.4560

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.59K
$ 1.59K$ 1.59K

$ 10.25M
$ 10.25M$ 10.25M

0.00
0.00 0.00

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

0.00%

ETH

Fautor praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 1.59K 24 tunnise kauplemismahuga. FTR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.25M.

Fautor (FTR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Fautor tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00292-41.60%
60 päeva$ -0.00105-20.39%
90 päeva$ -0.00631-60.62%
Fautor Hinnamuutus täna

Täna registreeris FTR muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Fautor 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00292 (-41.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Fautor 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FTR $ -0.00105 (-20.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Fautor 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00631 (-60.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Fautor (FTR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Fautor hinnaajaloo lehte.

Mis on Fautor (FTR)

Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom.

Fautor on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fautor investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FTR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Fautor kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fautor ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Fautor hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fautor (FTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fautor (FTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fautor nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fautor hinna ennustust kohe!

Fautor (FTR) tokenoomika

Fautor (FTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Fautor (FTR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Fautor osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fautor osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FTR kohalike valuutade suhtes

Fautor ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Fautor võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Fautor ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fautor kohta

Kui palju on Fautor (FTR) tänapäeval väärt?
Reaalajas FTR hind USD on 0.0041 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FTR/USD hind?
Praegune hind FTR/USD on $ 0.0041. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fautor turukapitalisatsioon?
FTR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FTR ringlev varu?
FTR ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FTR (ATH) hind?
FTR saavutab ATH hinna summas 1.5078357820474433 USD.
Mis oli kõigi aegade FTR madalaim (ATL) hind?
FTR nägi ATL hinda summas 0.003638885372081337 USD.
Milline on FTR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FTR kauplemismaht on $ 1.59K USD.
Kas FTR sel aastal kõrgemale ka suundub?
FTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FTR hinna ennustust.
