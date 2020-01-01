Fanton (FTON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fanton (FTON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fanton (FTON) teave Leveraging the power of TON & Telegram’s rapidly expanding user base, Fanton provides an accessible and engaging fantasy sports experience. Discover more about the platform at Fanton Fantasy Football right on Telegram. Ametlik veebisait: https://fan-ton.com/ Valge raamat: https://fan-ton.com/fntf/ Plokiahela Explorer: https://tonviewer.com/EQDCBwiUEeeBLHhqIW161yObGvO7_BqZeD3XR5E2y_fwfiMG Ostke FTON kohe!

Fanton (FTON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fanton (FTON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 185.30K $ 185.30K $ 185.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05948 $ 0.05948 $ 0.05948 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00021409863920158 $ 0.00021409863920158 $ 0.00021409863920158 Praegune hind: $ 0.0003706 $ 0.0003706 $ 0.0003706 Lisateave Fanton (FTON) hinna kohta

Fanton (FTON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fanton (FTON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FTON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FTON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FTON tokeni tokenoomikat, avastage FTON tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FTON Kas olete huvitatud Fanton (FTON) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FTON ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FTON MEXC-ist osta!

Fanton (FTON) hinna ajalugu FTON hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FTON hinna ajalugu kohe!

FTON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FTON võiks suunduda? Meie FTON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FTON tokeni hinna ennustust kohe!

