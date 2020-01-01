Fasttoken (FTN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fasttoken (FTN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fasttoken (FTN) teave FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth. Ametlik veebisait: https://www.fasttoken.com Valge raamat: https://docs.fasttoken.com/fasttoken-official-whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://ftnscan.com/ Ostke FTN kohe!

Fasttoken (FTN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fasttoken (FTN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B Koguvaru: $ 880.00M $ 880.00M $ 880.00M Ringlev varu: $ 436.26M $ 436.26M $ 436.26M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.55B $ 4.55B $ 4.55B Kõigi aegade kõrgeim: $ 10 $ 10 $ 10 Kõigi aegade madalaim: $ 0.3849164880140255 $ 0.3849164880140255 $ 0.3849164880140255 Praegune hind: $ 4.54818 $ 4.54818 $ 4.54818 Lisateave Fasttoken (FTN) hinna kohta

Fasttoken (FTN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fasttoken (FTN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FTN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FTN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FTN tokeni tokenoomikat, avastage FTN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FTN Kas olete huvitatud Fasttoken (FTN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FTN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FTN MEXC-ist osta!

Fasttoken (FTN) hinna ajalugu FTN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FTN hinna ajalugu kohe!

FTN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FTN võiks suunduda? Meie FTN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FTN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!