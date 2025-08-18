Mis on Fasttoken (FTN)

FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.

Fasttoken on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fasttoken investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida FTN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Fasttoken kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fasttoken ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Fasttoken hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fasttoken (FTN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fasttoken (FTN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fasttoken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fasttoken hinna ennustust kohe!

Fasttoken (FTN) tokenoomika

Fasttoken (FTN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FTN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Fasttoken (FTN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Fasttoken osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fasttoken osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FTN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Fasttoken ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Fasttoken võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fasttoken kohta Kui palju on Fasttoken (FTN) tänapäeval väärt? Reaalajas FTN hind USD on 4.55975 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FTN/USD hind? $ 4.55975 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FTN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fasttoken turukapitalisatsioon? FTN turukapitalisatsioon on $ 1.99B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FTN ringlev varu? FTN ringlev varu on 436.26M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FTN (ATH) hind? FTN saavutab ATH hinna summas 4.609787964258712 USD . Mis oli kõigi aegade FTN madalaim (ATL) hind? FTN nägi ATL hinda summas 0.3849164880140255 USD . Milline on FTN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FTN kauplemismaht on $ 2.98M USD . Kas FTN sel aastal kõrgemale ka suundub? FTN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FTN hinna ennustust

Fasttoken (FTN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

