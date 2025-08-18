Rohkem infot FTN

Fasttoken logo

Fasttoken hind(FTN)

1 FTN/USD reaalajas hind:

$4.55942
$4.55942$4.55942
+0.01%1D
USD
Fasttoken (FTN) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 03:42:17 (UTC+8)

Fasttoken (FTN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.13%

+0.01%

-0.46%

-0.46%

Fasttoken (FTN) reaalajas hind on $ 4.55975. Viimase 24 tunni jooksul FTN kaubeldud madalaim $ 4.54628 ja kõrgeim $ 4.56672 näitab aktiivset turu volatiivsust. FTNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.609787964258712 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3849164880140255.

Lüliajalise tootluse osas on FTN muutunud -0.13% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel -0.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fasttoken (FTN) – turuteave

No.201

43.62%

FTN

Fasttoken praegune turukapitalisatsioon on $ 1.99B $ 2.98M 24 tunnise kauplemismahuga. FTN ringlev varu on 436.26M, mille koguvaru on 880000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.56B.

Fasttoken (FTN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Fasttoken tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0004559+0.01%
30 päeva$ +0.05123+1.13%
60 päeva$ +0.14961+3.39%
90 päeva$ +0.16649+3.78%
Fasttoken Hinnamuutus täna

Täna registreeris FTN muutuse $ +0.0004559 (+0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Fasttoken 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.05123 (+1.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Fasttoken 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FTN $ +0.14961 (+3.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Fasttoken 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.16649 (+3.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Fasttoken (FTN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Fasttoken hinnaajaloo lehte.

Mis on Fasttoken (FTN)

FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.

Fasttoken on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fasttoken investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FTN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Fasttoken kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fasttoken ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Fasttoken hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fasttoken (FTN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fasttoken (FTN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fasttoken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fasttoken hinna ennustust kohe!

Fasttoken (FTN) tokenoomika

Fasttoken (FTN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FTN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Fasttoken (FTN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Fasttoken osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fasttoken osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FTN kohalike valuutade suhtes

1 Fasttoken(FTN)/VND
119,989.82125
1 Fasttoken(FTN)/AUD
A$6.9764175
1 Fasttoken(FTN)/GBP
3.3286175
1 Fasttoken(FTN)/EUR
3.8757875
1 Fasttoken(FTN)/USD
$4.55975
1 Fasttoken(FTN)/MYR
RM19.1965475
1 Fasttoken(FTN)/TRY
185.9922025
1 Fasttoken(FTN)/JPY
¥670.28325
1 Fasttoken(FTN)/ARS
ARS$5,914.0413475
1 Fasttoken(FTN)/RUB
363.6400625
1 Fasttoken(FTN)/INR
399.0237225
1 Fasttoken(FTN)/IDR
Rp73,544.3445425
1 Fasttoken(FTN)/KRW
6,332.94558
1 Fasttoken(FTN)/PHP
257.8538625
1 Fasttoken(FTN)/EGP
￡E.220.14473
1 Fasttoken(FTN)/BRL
R$24.62265
1 Fasttoken(FTN)/CAD
C$6.292455
1 Fasttoken(FTN)/BDT
553.73604
1 Fasttoken(FTN)/NGN
6,993.470965
1 Fasttoken(FTN)/UAH
187.9072975
1 Fasttoken(FTN)/VES
Bs615.56625
1 Fasttoken(FTN)/CLP
$4,395.599
1 Fasttoken(FTN)/PKR
Rs1,291.68598
1 Fasttoken(FTN)/KZT
2,468.6942475
1 Fasttoken(FTN)/THB
฿147.7359
1 Fasttoken(FTN)/TWD
NT$136.9292925
1 Fasttoken(FTN)/AED
د.إ16.7342825
1 Fasttoken(FTN)/CHF
Fr3.6478
1 Fasttoken(FTN)/HKD
HK$35.657245
1 Fasttoken(FTN)/AMD
֏1,743.010035
1 Fasttoken(FTN)/MAD
.د.م40.9921525
1 Fasttoken(FTN)/MXN
$85.4041175
1 Fasttoken(FTN)/PLN
16.59749
1 Fasttoken(FTN)/RON
лв19.69812
1 Fasttoken(FTN)/SEK
kr43.500015
1 Fasttoken(FTN)/BGN
лв7.6147825
1 Fasttoken(FTN)/HUF
Ft1,540.4203425
1 Fasttoken(FTN)/CZK
95.481165
1 Fasttoken(FTN)/KWD
د.ك1.39072375
1 Fasttoken(FTN)/ILS
15.3663575
1 Fasttoken(FTN)/NOK
kr46.3726575
1 Fasttoken(FTN)/NZD
$7.66038

Fasttoken ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Fasttoken võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Fasttoken ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fasttoken kohta

Kui palju on Fasttoken (FTN) tänapäeval väärt?
Reaalajas FTN hind USD on 4.55975 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FTN/USD hind?
Praegune hind FTN/USD on $ 4.55975. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fasttoken turukapitalisatsioon?
FTN turukapitalisatsioon on $ 1.99B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FTN ringlev varu?
FTN ringlev varu on 436.26M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FTN (ATH) hind?
FTN saavutab ATH hinna summas 4.609787964258712 USD.
Mis oli kõigi aegade FTN madalaim (ATL) hind?
FTN nägi ATL hinda summas 0.3849164880140255 USD.
Milline on FTN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FTN kauplemismaht on $ 2.98M USD.
Kas FTN sel aastal kõrgemale ka suundub?
FTN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FTN hinna ennustust.
2025-08-18 03:42:17 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

FTN/USD kalkulaator

Summa

FTN
FTN
USD
USD

1 FTN = 4.55975 USD

Kauplemine: FTN

FTNUSDT
$4.55942
$4.55942$4.55942
+0.01%

Liituge MEXC-ga juba täna

