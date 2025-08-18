Fasttoken (FTN) reaalajas hind on $ 4.55975. Viimase 24 tunni jooksul FTN kaubeldud madalaim $ 4.54628 ja kõrgeim $ 4.56672 näitab aktiivset turu volatiivsust. FTNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.609787964258712 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3849164880140255.
Lüliajalise tootluse osas on FTN muutunud -0.13% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel -0.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Fasttoken (FTN) – turuteave
No.201
$ 1.99B
$ 1.99B$ 1.99B
$ 2.98M
$ 2.98M$ 2.98M
$ 4.56B
$ 4.56B$ 4.56B
436.26M
436.26M 436.26M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
880,000,000
880,000,000 880,000,000
43.62%
FTN
Fasttoken praegune turukapitalisatsioon on $ 1.99B$ 2.98M 24 tunnise kauplemismahuga. FTN ringlev varu on 436.26M, mille koguvaru on 880000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.56B.
Fasttoken (FTN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Fasttoken tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0004559
+0.01%
30 päeva
$ +0.05123
+1.13%
60 päeva
$ +0.14961
+3.39%
90 päeva
$ +0.16649
+3.78%
Fasttoken Hinnamuutus täna
Täna registreeris FTN muutuse $ +0.0004559 (+0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Fasttoken 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.05123 (+1.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Fasttoken 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FTN $ +0.14961 (+3.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Fasttoken 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.16649 (+3.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Fasttoken (FTN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.
Fasttoken on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fasttoken investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FTN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Fasttoken kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fasttoken ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Fasttoken hinna ennustus (USD)
Kui palju on Fasttoken (FTN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fasttoken (FTN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fasttoken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Fasttoken (FTN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FTN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Fasttoken (FTN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Fasttoken osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fasttoken osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.