Fusion Foundation is a non-profit organization building the next generation infrastructure for decentralized global finance. By providing innovative companies and developers with the open source technology they need to build peer-to-peer time and value-based applications, the world will enjoy financial transactions that are more accessible, efficient and transparent than previously possible. Fusion’s seasoned team of industry veterans led by Founder and CEO DJ Qian, a blockchain pioneer who previously launched two top 20 global blockchain projects (VeChain and QTUM), is working to collaborate with financial institutions, cryptocurrency companies, businesses, peer-to-peer lenders, third-party app developers, academia, and the broader blockchain community. By providing the foundation that enables different cryptocurrency tokens, digital assets, off-chain values, and data-sources to be created and exchanged between the Fusion blockchain, other blockchains and financial systems, Fusion is moving ever closer to a globally accessible system for the free exchange of values. Visit www.fusion.org to learn more about Fusion and its partnership program.
Fusion (FSN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Fusion (FSN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate FSN tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
FSN tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate FSN tokeni tokenoomikat, avastage FSN tokeni reaalajas hinda!
