Mis on Fusion (FSN)

Fusion Foundation is a non-profit organization building the next generation infrastructure for decentralized global finance. By providing innovative companies and developers with the open source technology they need to build peer-to-peer time and value-based applications, the world will enjoy financial transactions that are more accessible, efficient and transparent than previously possible. Fusion’s seasoned team of industry veterans led by Founder and CEO DJ Qian, a blockchain pioneer who previously launched two top 20 global blockchain projects (VeChain and QTUM), is working to collaborate with financial institutions, cryptocurrency companies, businesses, peer-to-peer lenders, third-party app developers, academia, and the broader blockchain community. By providing the foundation that enables different cryptocurrency tokens, digital assets, off-chain values, and data-sources to be created and exchanged between the Fusion blockchain, other blockchains and financial systems, Fusion is moving ever closer to a globally accessible system for the free exchange of values. Visit www.fusion.org to learn more about Fusion and its partnership program.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fusion kohta Kui palju on Fusion (FSN) tänapäeval väärt? Reaalajas FSN hind USD on 0.004491 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FSN/USD hind? $ 0.004491 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FSN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fusion turukapitalisatsioon? FSN turukapitalisatsioon on $ 351.35K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FSN ringlev varu? FSN ringlev varu on 78.23M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FSN (ATH) hind? FSN saavutab ATH hinna summas 12.600199699401855 USD . Mis oli kõigi aegade FSN madalaim (ATL) hind? FSN nägi ATL hinda summas 0.004107172911344994 USD . Milline on FSN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FSN kauplemismaht on $ 54.67K USD . Kas FSN sel aastal kõrgemale ka suundub? FSN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FSN hinna ennustust

