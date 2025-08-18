Rohkem infot FSN

FSN Hinnainfo

FSN Valge raamat

FSN Ametlik veebisait

FSN Tokenoomika

FSN Hinnaprognoos

FSN Ajalugu

FSN – ostujuhend

FSN-usaldusraha valuutakonverter

FSN Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Fusion logo

Fusion hind(FSN)

1 FSN/USD reaalajas hind:

$0.004491
$0.004491$0.004491
+0.08%1D
USD
Fusion (FSN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:31:03 (UTC+8)

Fusion (FSN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.004469
$ 0.004469$ 0.004469
24 h madal
$ 0.004517
$ 0.004517$ 0.004517
24 h kõrge

$ 0.004469
$ 0.004469$ 0.004469

$ 0.004517
$ 0.004517$ 0.004517

$ 12.600199699401855
$ 12.600199699401855$ 12.600199699401855

$ 0.004107172911344994
$ 0.004107172911344994$ 0.004107172911344994

-0.45%

+0.08%

-6.29%

-6.29%

Fusion (FSN) reaalajas hind on $ 0.004491. Viimase 24 tunni jooksul FSN kaubeldud madalaim $ 0.004469 ja kõrgeim $ 0.004517 näitab aktiivset turu volatiivsust. FSNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 12.600199699401855 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004107172911344994.

Lüliajalise tootluse osas on FSN muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, +0.08% 24 tunni vältel -6.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fusion (FSN) – turuteave

No.2005

$ 351.35K
$ 351.35K$ 351.35K

$ 54.67K
$ 54.67K$ 54.67K

$ 351.35K
$ 351.35K$ 351.35K

78.23M
78.23M 78.23M

78,234,755.51372573
78,234,755.51372573 78,234,755.51372573

2018-02-17 00:00:00

FSN

Fusion praegune turukapitalisatsioon on $ 351.35K $ 54.67K 24 tunnise kauplemismahuga. FSN ringlev varu on 78.23M, mille koguvaru on 78234755.51372573. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Fusion (FSN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Fusion tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000359+0.08%
30 päeva$ -0.002627-36.91%
60 päeva$ -0.011839-72.50%
90 päeva$ -0.011009-71.03%
Fusion Hinnamuutus täna

Täna registreeris FSN muutuse $ +0.00000359 (+0.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Fusion 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.002627 (-36.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Fusion 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FSN $ -0.011839 (-72.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Fusion 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.011009 (-71.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Fusion (FSN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Fusion hinnaajaloo lehte.

Mis on Fusion (FSN)

Fusion Foundation is a non-profit organization building the next generation infrastructure for decentralized global finance. By providing innovative companies and developers with the open source technology they need to build peer-to-peer time and value-based applications, the world will enjoy financial transactions that are more accessible, efficient and transparent than previously possible. Fusion’s seasoned team of industry veterans led by Founder and CEO DJ Qian, a blockchain pioneer who previously launched two top 20 global blockchain projects (VeChain and QTUM), is working to collaborate with financial institutions, cryptocurrency companies, businesses, peer-to-peer lenders, third-party app developers, academia, and the broader blockchain community. By providing the foundation that enables different cryptocurrency tokens, digital assets, off-chain values, and data-sources to be created and exchanged between the Fusion blockchain, other blockchains and financial systems, Fusion is moving ever closer to a globally accessible system for the free exchange of values. Visit www.fusion.org to learn more about Fusion and its partnership program.

Fusion on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fusion investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FSN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Fusion kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fusion ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Fusion hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fusion (FSN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fusion (FSN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fusion nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fusion hinna ennustust kohe!

Fusion (FSN) tokenoomika

Fusion (FSN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FSN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Fusion (FSN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Fusion osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fusion osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FSN kohalike valuutade suhtes

1 Fusion(FSN)/VND
118.180665
1 Fusion(FSN)/AUD
A$0.00682632
1 Fusion(FSN)/GBP
0.00327843
1 Fusion(FSN)/EUR
0.00381735
1 Fusion(FSN)/USD
$0.004491
1 Fusion(FSN)/MYR
RM0.01890711
1 Fusion(FSN)/TRY
0.18318789
1 Fusion(FSN)/JPY
¥0.660177
1 Fusion(FSN)/ARS
ARS$5.82487191
1 Fusion(FSN)/RUB
0.35797761
1 Fusion(FSN)/INR
0.39300741
1 Fusion(FSN)/IDR
Rp72.43547373
1 Fusion(FSN)/KRW
6.23746008
1 Fusion(FSN)/PHP
0.25396605
1 Fusion(FSN)/EGP
￡E.0.21673566
1 Fusion(FSN)/BRL
R$0.0242514
1 Fusion(FSN)/CAD
C$0.00619758
1 Fusion(FSN)/BDT
0.54538704
1 Fusion(FSN)/NGN
6.88802634
1 Fusion(FSN)/UAH
0.18507411
1 Fusion(FSN)/VES
Bs0.606285
1 Fusion(FSN)/CLP
$4.329324
1 Fusion(FSN)/PKR
Rs1.27221048
1 Fusion(FSN)/KZT
2.43147231
1 Fusion(FSN)/THB
฿0.14546349
1 Fusion(FSN)/TWD
NT$0.13486473
1 Fusion(FSN)/AED
د.إ0.01648197
1 Fusion(FSN)/CHF
Fr0.0035928
1 Fusion(FSN)/HKD
HK$0.03511962
1 Fusion(FSN)/AMD
֏1.71672966
1 Fusion(FSN)/MAD
.د.م0.04037409
1 Fusion(FSN)/MXN
$0.08474517
1 Fusion(FSN)/PLN
0.01634724
1 Fusion(FSN)/RON
лв0.01940112
1 Fusion(FSN)/SEK
kr0.04288905
1 Fusion(FSN)/BGN
лв0.00749997
1 Fusion(FSN)/HUF
Ft1.5161616
1 Fusion(FSN)/CZK
0.0938619
1 Fusion(FSN)/KWD
د.ك0.001369755
1 Fusion(FSN)/ILS
0.01513467
1 Fusion(FSN)/NOK
kr0.04576329
1 Fusion(FSN)/NZD
$0.00754488

Fusion ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Fusion võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Fusion ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fusion kohta

Kui palju on Fusion (FSN) tänapäeval väärt?
Reaalajas FSN hind USD on 0.004491 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FSN/USD hind?
Praegune hind FSN/USD on $ 0.004491. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fusion turukapitalisatsioon?
FSN turukapitalisatsioon on $ 351.35K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FSN ringlev varu?
FSN ringlev varu on 78.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FSN (ATH) hind?
FSN saavutab ATH hinna summas 12.600199699401855 USD.
Mis oli kõigi aegade FSN madalaim (ATL) hind?
FSN nägi ATL hinda summas 0.004107172911344994 USD.
Milline on FSN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FSN kauplemismaht on $ 54.67K USD.
Kas FSN sel aastal kõrgemale ka suundub?
FSN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FSN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:31:03 (UTC+8)

Fusion (FSN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

FSN/USD kalkulaator

Summa

FSN
FSN
USD
USD

1 FSN = 0.004491 USD

Kauplemine: FSN

FSNUSDT
$0.004491
$0.004491$0.004491
+0.15%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu