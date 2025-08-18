Fusion (FSN) reaalajas hind on $ 0.004491. Viimase 24 tunni jooksul FSN kaubeldud madalaim $ 0.004469 ja kõrgeim $ 0.004517 näitab aktiivset turu volatiivsust. FSNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 12.600199699401855 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004107172911344994.
Lüliajalise tootluse osas on FSN muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, +0.08% 24 tunni vältel -6.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Fusion praegune turukapitalisatsioon on $ 351.35K$ 54.67K 24 tunnise kauplemismahuga. FSN ringlev varu on 78.23M, mille koguvaru on 78234755.51372573. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Fusion (FSN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Fusion tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000359
+0.08%
30 päeva
$ -0.002627
-36.91%
60 päeva
$ -0.011839
-72.50%
90 päeva
$ -0.011009
-71.03%
Fusion Hinnamuutus täna
Täna registreeris FSN muutuse $ +0.00000359 (+0.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Fusion 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.002627 (-36.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Fusion 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FSN $ -0.011839 (-72.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Fusion 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.011009 (-71.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Fusion (FSN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Fusion Foundation is a non-profit organization building the next generation infrastructure for decentralized global finance. By providing innovative companies and developers with the open source technology they need to build peer-to-peer time and value-based applications, the world will enjoy financial transactions that are more accessible, efficient and transparent than previously possible. Fusion’s seasoned team of industry veterans led by Founder and CEO DJ Qian, a blockchain pioneer who previously launched two top 20 global blockchain projects (VeChain and QTUM), is working to collaborate with financial institutions, cryptocurrency companies, businesses, peer-to-peer lenders, third-party app developers, academia, and the broader blockchain community. By providing the foundation that enables different cryptocurrency tokens, digital assets, off-chain values, and data-sources to be created and exchanged between the Fusion blockchain, other blockchains and financial systems, Fusion is moving ever closer to a globally accessible system for the free exchange of values. Visit www.fusion.org to learn more about Fusion and its partnership program.
Fusion hinna ennustus (USD)
Kui palju on Fusion (FSN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fusion (FSN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fusion nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Fusion (FSN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FSN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
