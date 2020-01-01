FSGAME (FSG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FSGAME (FSG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FSGAME (FSG) teave FSGame is a GameFi platform merging blockchain, P2E, and NFTs to create a decentralized, rewarding gaming ecosystem. Ametlik veebisait: https://fsgame.io/ Valge raamat: https://fsgame.gitbook.io/fsgame-docs Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x10e7C3CDCD51f5C51165fF454C1b3B2061BE9ED3 Ostke FSG kohe!

FSGAME (FSG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FSGAME (FSG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3243 $ 0.3243 $ 0.3243 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0000001 $ 0.0000001 $ 0.0000001 Lisateave FSGAME (FSG) hinna kohta

FSGAME (FSG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FSGAME (FSG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FSG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FSG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FSG tokeni tokenoomikat, avastage FSG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FSG Kas olete huvitatud FSGAME (FSG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FSG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FSG MEXC-ist osta!

FSGAME (FSG) hinna ajalugu FSG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FSG hinna ajalugu kohe!

FSG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FSG võiks suunduda? Meie FSG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FSG tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!