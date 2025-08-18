Rohkem infot FROC

FROC Hinnainfo

FROC Ametlik veebisait

FROC Tokenoomika

FROC Hinnaprognoos

FROC Ajalugu

FROC – ostujuhend

FROC-usaldusraha valuutakonverter

FROC Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Based Froc logo

Based Froc hind(FROC)

1 FROC/USD reaalajas hind:

$0.000012938
$0.000012938$0.000012938
-0.04%1D
USD
Based Froc (FROC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:11:31 (UTC+8)

Based Froc (FROC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000011792
$ 0.000011792$ 0.000011792
24 h madal
$ 0.000013491
$ 0.000013491$ 0.000013491
24 h kõrge

$ 0.000011792
$ 0.000011792$ 0.000011792

$ 0.000013491
$ 0.000013491$ 0.000013491

$ 0.000329366881092608
$ 0.000329366881092608$ 0.000329366881092608

$ 0.000006189755696423
$ 0.000006189755696423$ 0.000006189755696423

-3.91%

-0.04%

-11.63%

-11.63%

Based Froc (FROC) reaalajas hind on $ 0.000012936. Viimase 24 tunni jooksul FROC kaubeldud madalaim $ 0.000011792 ja kõrgeim $ 0.000013491 näitab aktiivset turu volatiivsust. FROCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000329366881092608 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000006189755696423.

Lüliajalise tootluse osas on FROC muutunud -3.91% viimase tunni jooksul, -0.04% 24 tunni vältel -11.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Based Froc (FROC) – turuteave

No.3493

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.98K
$ 55.98K$ 55.98K

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

0.00
0.00 0.00

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

0.00%

BASE

Based Froc praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 55.98K 24 tunnise kauplemismahuga. FROC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.29M.

Based Froc (FROC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Based Froc tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000000518-0.04%
30 päeva$ -0.000004492-25.78%
60 päeva$ -0.000002947-18.56%
90 päeva$ -0.000011555-47.19%
Based Froc Hinnamuutus täna

Täna registreeris FROC muutuse $ -0.00000000518 (-0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Based Froc 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000004492 (-25.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Based Froc 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FROC $ -0.000002947 (-18.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Based Froc 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000011555 (-47.19%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Based Froc (FROC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Based Froc hinnaajaloo lehte.

Mis on Based Froc (FROC)

Coinbase introduced a meme test coin

Based Froc on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Based Froc investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FROC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Based Froc kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Based Froc ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Based Froc hinna ennustus (USD)

Kui palju on Based Froc (FROC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Based Froc (FROC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Based Froc nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Based Froc hinna ennustust kohe!

Based Froc (FROC) tokenoomika

Based Froc (FROC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FROC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Based Froc (FROC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Based Froc osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Based Froc osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FROC kohalike valuutade suhtes

1 Based Froc(FROC)/VND
0.34041084
1 Based Froc(FROC)/AUD
A$0.00001966272
1 Based Froc(FROC)/GBP
0.00000944328
1 Based Froc(FROC)/EUR
0.0000109956
1 Based Froc(FROC)/USD
$0.000012936
1 Based Froc(FROC)/MYR
RM0.00005446056
1 Based Froc(FROC)/TRY
0.00052765944
1 Based Froc(FROC)/JPY
¥0.001901592
1 Based Froc(FROC)/ARS
ARS$0.01677812136
1 Based Froc(FROC)/RUB
0.00103112856
1 Based Froc(FROC)/INR
0.00113202936
1 Based Froc(FROC)/IDR
Rp0.20864513208
1 Based Froc(FROC)/KRW
0.01796655168
1 Based Froc(FROC)/PHP
0.0007315308
1 Based Froc(FROC)/EGP
￡E.0.00062429136
1 Based Froc(FROC)/BRL
R$0.0000698544
1 Based Froc(FROC)/CAD
C$0.00001785168
1 Based Froc(FROC)/BDT
0.00157094784
1 Based Froc(FROC)/NGN
0.01984046064
1 Based Froc(FROC)/UAH
0.00053309256
1 Based Froc(FROC)/VES
Bs0.00174636
1 Based Froc(FROC)/CLP
$0.012470304
1 Based Froc(FROC)/PKR
Rs0.00366451008
1 Based Froc(FROC)/KZT
0.00700367976
1 Based Froc(FROC)/THB
฿0.0004178328
1 Based Froc(FROC)/TWD
NT$0.00038846808
1 Based Froc(FROC)/AED
د.إ0.00004747512
1 Based Froc(FROC)/CHF
Fr0.0000103488
1 Based Froc(FROC)/HKD
HK$0.00010115952
1 Based Froc(FROC)/AMD
֏0.00494491536
1 Based Froc(FROC)/MAD
.د.م0.00011629464
1 Based Froc(FROC)/MXN
$0.00024410232
1 Based Froc(FROC)/PLN
0.00004708704
1 Based Froc(FROC)/RON
лв0.00005588352
1 Based Froc(FROC)/SEK
kr0.0001235388
1 Based Froc(FROC)/BGN
лв0.00002160312
1 Based Froc(FROC)/HUF
Ft0.0043671936
1 Based Froc(FROC)/CZK
0.0002703624
1 Based Froc(FROC)/KWD
د.ك0.00000394548
1 Based Froc(FROC)/ILS
0.00004359432
1 Based Froc(FROC)/NOK
kr0.00013181784
1 Based Froc(FROC)/NZD
$0.00002173248

Based Froc ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Based Froc võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Based Froc ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Based Froc kohta

Kui palju on Based Froc (FROC) tänapäeval väärt?
Reaalajas FROC hind USD on 0.000012936 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FROC/USD hind?
Praegune hind FROC/USD on $ 0.000012936. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Based Froc turukapitalisatsioon?
FROC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FROC ringlev varu?
FROC ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FROC (ATH) hind?
FROC saavutab ATH hinna summas 0.000329366881092608 USD.
Mis oli kõigi aegade FROC madalaim (ATL) hind?
FROC nägi ATL hinda summas 0.000006189755696423 USD.
Milline on FROC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FROC kauplemismaht on $ 55.98K USD.
Kas FROC sel aastal kõrgemale ka suundub?
FROC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FROC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:11:31 (UTC+8)

Based Froc (FROC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

FROC/USD kalkulaator

Summa

FROC
FROC
USD
USD

1 FROC = 0.000012936 USD

Kauplemine: FROC

FROCUSDT
$0.000012938
$0.000012938$0.000012938
-0.03%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu