Based Froc (FROC) reaalajas hind on $ 0.000012936. Viimase 24 tunni jooksul FROC kaubeldud madalaim $ 0.000011792 ja kõrgeim $ 0.000013491 näitab aktiivset turu volatiivsust. FROCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000329366881092608 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000006189755696423.
Lüliajalise tootluse osas on FROC muutunud -3.91% viimase tunni jooksul, -0.04% 24 tunni vältel -11.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Based Froc (FROC) – turuteave
No.3493
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 55.98K
$ 55.98K$ 55.98K
$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M
0.00
0.00 0.00
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
0.00%
BASE
Based Froc praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 55.98K 24 tunnise kauplemismahuga. FROC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.29M.
Based Froc (FROC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Based Froc tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000000518
-0.04%
30 päeva
$ -0.000004492
-25.78%
60 päeva
$ -0.000002947
-18.56%
90 päeva
$ -0.000011555
-47.19%
Based Froc Hinnamuutus täna
Täna registreeris FROC muutuse $ -0.00000000518 (-0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Based Froc 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000004492 (-25.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Based Froc 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FROC $ -0.000002947 (-18.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Based Froc 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000011555 (-47.19%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Based Froc (FROC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Based Froc on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Based Froc investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FROC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Based Froc kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Based Froc ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Based Froc hinna ennustus (USD)
Kui palju on Based Froc (FROC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Based Froc (FROC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Based Froc nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Based Froc (FROC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FROC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Based Froc (FROC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Based Froc osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Based Froc osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.