FRIC (FRIC) teave FRIC is a meme coin on the Solana chain. Ametlik veebisait: https://fricthefrog.xyz Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/EsP4kJfKUDLfX274WoBSiiEy74Sh4tZKUCDjfULHpump Ostke FRIC kohe!

FRIC (FRIC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FRIC (FRIC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04323 $ 0.04323 $ 0.04323 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001358001569114807 $ 0.001358001569114807 $ 0.001358001569114807 Praegune hind: $ 0.005339 $ 0.005339 $ 0.005339 Lisateave FRIC (FRIC) hinna kohta

FRIC (FRIC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FRIC (FRIC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FRIC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FRIC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FRIC tokeni tokenoomikat, avastage FRIC tokeni reaalajas hinda!

FRIC (FRIC) hinna ajalugu FRIC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FRIC hinna ajalugu kohe!

FRIC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FRIC võiks suunduda? Meie FRIC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FRIC tokeni hinna ennustust kohe!

