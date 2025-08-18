Rohkem infot FRIC

FRIC hind(FRIC)

1 FRIC/USD reaalajas hind:

$0.006825
$0.006825$0.006825
+3.53%1D
FRIC (FRIC) reaalajas hinnagraafik
FRIC (FRIC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.006522
$ 0.006522$ 0.006522
24 h madal
$ 0.007734
$ 0.007734$ 0.007734
24 h kõrge

$ 0.006522
$ 0.006522$ 0.006522

$ 0.007734
$ 0.007734$ 0.007734

$ 0.03780682690526178
$ 0.03780682690526178$ 0.03780682690526178

$ 0.001358001569114807
$ 0.001358001569114807$ 0.001358001569114807

-0.49%

+3.53%

+57.16%

+57.16%

FRIC (FRIC) reaalajas hind on $ 0.006832. Viimase 24 tunni jooksul FRIC kaubeldud madalaim $ 0.006522 ja kõrgeim $ 0.007734 näitab aktiivset turu volatiivsust. FRICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03780682690526178 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001358001569114807.

Lüliajalise tootluse osas on FRIC muutunud -0.49% viimase tunni jooksul, +3.53% 24 tunni vältel +57.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FRIC (FRIC) – turuteave

No.1284

$ 6.83M
$ 6.83M$ 6.83M

$ 59.79K
$ 59.79K$ 59.79K

$ 6.83M
$ 6.83M$ 6.83M

999.99M
999.99M 999.99M

999,994,349
999,994,349 999,994,349

999,994,349
999,994,349 999,994,349

99.99%

FRIC praegune turukapitalisatsioon on $ 6.83M $ 59.79K 24 tunnise kauplemismahuga. FRIC ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999994349. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.83M.

FRIC (FRIC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FRIC tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00023271+3.53%
30 päeva$ +0.003921+134.69%
60 päeva$ +0.004291+168.87%
90 päeva$ +0.00413+152.84%
FRIC Hinnamuutus täna

Täna registreeris FRIC muutuse $ +0.00023271 (+3.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FRIC 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.003921 (+134.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FRIC 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FRIC $ +0.004291 (+168.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FRIC 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00413 (+152.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FRIC (FRIC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FRIC hinnaajaloo lehte.

Mis on FRIC (FRIC)

FRIC is a meme coin on the Solana chain.

FRIC on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FRIC investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FRIC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FRIC kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FRIC ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FRIC hinna ennustus (USD)

Kui palju on FRIC (FRIC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FRIC (FRIC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FRIC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FRIC hinna ennustust kohe!

FRIC (FRIC) tokenoomika

FRIC (FRIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FRIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FRIC (FRIC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FRIC osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FRIC osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FRIC kohalike valuutade suhtes

FRIC ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FRIC võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse FRIC ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FRIC kohta

Kui palju on FRIC (FRIC) tänapäeval väärt?
Reaalajas FRIC hind USD on 0.006832 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FRIC/USD hind?
Praegune hind FRIC/USD on $ 0.006832. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FRIC turukapitalisatsioon?
FRIC turukapitalisatsioon on $ 6.83M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FRIC ringlev varu?
FRIC ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FRIC (ATH) hind?
FRIC saavutab ATH hinna summas 0.03780682690526178 USD.
Mis oli kõigi aegade FRIC madalaim (ATL) hind?
FRIC nägi ATL hinda summas 0.001358001569114807 USD.
Milline on FRIC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FRIC kauplemismaht on $ 59.79K USD.
Kas FRIC sel aastal kõrgemale ka suundub?
FRIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FRIC hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

