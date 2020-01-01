Freya (FREYA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Freya (FREYA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Freya (FREYA) teave FREYA is the utility token, operational currency & AI agent of the AI-driven Roguelike RPG Freya: The Starfall, backed by Immutable and crafted by industry veterans behind titles like League of Legends and Diablo. Leading the AI Gaming track, FREYA powers a living, evolving game world. Ametlik veebisait: https://linktr.ee/Freya_Starfall Valge raamat: https://starfall-handbook.rosentica.jp/usdfreya-whitepaper Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/AWs2J3buZeyvvSE5pyoFVJQUNKa36g8sbouskt6W9fre Ostke FREYA kohe!

Freya (FREYA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Freya (FREYA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 555.50M $ 555.50M $ 555.50M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.31M $ 6.31M $ 6.31M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0144 $ 0.0144 $ 0.0144 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.011354 $ 0.011354 $ 0.011354 Lisateave Freya (FREYA) hinna kohta

Freya (FREYA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Freya (FREYA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FREYA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FREYA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FREYA tokeni tokenoomikat, avastage FREYA tokeni reaalajas hinda!

Freya (FREYA) hinna ajalugu FREYA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FREYA hinna ajalugu kohe!

