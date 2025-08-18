Rohkem infot FREYA

Freya hind(FREYA)

1 FREYA/USD reaalajas hind:

$0.01139
+5.04%1D
USD
Freya (FREYA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:23:41 (UTC+8)

Freya (FREYA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.010628
24 h madal
$ 0.01139
24 h kõrge

$ 0.010628
$ 0.01139
+5.04%

+5.04%

+1.66%

+1.66%

Freya (FREYA) reaalajas hind on $ 0.01139. Viimase 24 tunni jooksul FREYA kaubeldud madalaim $ 0.010628 ja kõrgeim $ 0.01139 näitab aktiivset turu volatiivsust. FREYAkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on FREYA muutunud +5.04% viimase tunni jooksul, +5.04% 24 tunni vältel +1.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Freya (FREYA) – turuteave

--
$ 25.84
$ 6.33M
--
555,503,509
SOL

Freya praegune turukapitalisatsioon on -- $ 25.84 24 tunnise kauplemismahuga. FREYA ringlev varu on --, mille koguvaru on 555503509. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Freya (FREYA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Freya tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00054651+5.04%
30 päeva$ +0.007566+197.85%
60 päeva$ +0.006686+142.13%
90 päeva$ +0.00839+279.66%
Freya Hinnamuutus täna

Täna registreeris FREYA muutuse $ +0.00054651 (+5.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Freya 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.007566 (+197.85%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Freya 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FREYA $ +0.006686 (+142.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Freya 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00839 (+279.66%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Freya (FREYA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Freya hinnaajaloo lehte.

Mis on Freya (FREYA)

FREYA is the utility token, operational currency & AI agent of the AI-driven Roguelike RPG Freya: The Starfall, backed by Immutable and crafted by industry veterans behind titles like League of Legends and Diablo. Leading the AI Gaming track, FREYA powers a living, evolving game world.

Freya on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Freya investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FREYA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Freya kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Freya ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Freya hinna ennustus (USD)

Kui palju on Freya (FREYA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Freya (FREYA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Freya nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Freya hinna ennustust kohe!

Freya (FREYA) tokenoomika

Freya (FREYA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FREYA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Freya (FREYA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Freya osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Freya osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FREYA kohalike valuutade suhtes

1 Freya(FREYA)/VND
299.72785
1 Freya(FREYA)/AUD
A$0.0173128
1 Freya(FREYA)/GBP
0.0083147
1 Freya(FREYA)/EUR
0.0096815
1 Freya(FREYA)/USD
$0.01139
1 Freya(FREYA)/MYR
RM0.0479519
1 Freya(FREYA)/TRY
0.4645981
1 Freya(FREYA)/JPY
¥1.67433
1 Freya(FREYA)/ARS
ARS$14.7729439
1 Freya(FREYA)/RUB
0.9078969
1 Freya(FREYA)/INR
0.9967389
1 Freya(FREYA)/IDR
Rp183.7096517
1 Freya(FREYA)/KRW
15.8193432
1 Freya(FREYA)/PHP
0.6441045
1 Freya(FREYA)/EGP
￡E.0.5496814
1 Freya(FREYA)/BRL
R$0.061506
1 Freya(FREYA)/CAD
C$0.0157182
1 Freya(FREYA)/BDT
1.3832016
1 Freya(FREYA)/NGN
17.4692986
1 Freya(FREYA)/UAH
0.4693819
1 Freya(FREYA)/VES
Bs1.53765
1 Freya(FREYA)/CLP
$10.97996
1 Freya(FREYA)/PKR
Rs3.2265592
1 Freya(FREYA)/KZT
6.1666599
1 Freya(FREYA)/THB
฿0.367897
1 Freya(FREYA)/TWD
NT$0.3420417
1 Freya(FREYA)/AED
د.إ0.0418013
1 Freya(FREYA)/CHF
Fr0.009112
1 Freya(FREYA)/HKD
HK$0.0890698
1 Freya(FREYA)/AMD
֏4.3539414
1 Freya(FREYA)/MAD
.د.م0.1023961
1 Freya(FREYA)/MXN
$0.2149293
1 Freya(FREYA)/PLN
0.0414596
1 Freya(FREYA)/RON
лв0.0492048
1 Freya(FREYA)/SEK
kr0.1087745
1 Freya(FREYA)/BGN
лв0.0190213
1 Freya(FREYA)/HUF
Ft3.845264
1 Freya(FREYA)/CZK
0.238051
1 Freya(FREYA)/KWD
د.ك0.00347395
1 Freya(FREYA)/ILS
0.0383843
1 Freya(FREYA)/NOK
kr0.1160641
1 Freya(FREYA)/NZD
$0.0191352

Freya ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Freya võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Freya ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Freya kohta

Kui palju on Freya (FREYA) tänapäeval väärt?
Reaalajas FREYA hind USD on 0.01139 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FREYA/USD hind?
Praegune hind FREYA/USD on $ 0.01139. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Freya turukapitalisatsioon?
FREYA turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FREYA ringlev varu?
FREYA ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FREYA (ATH) hind?
FREYA saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade FREYA madalaim (ATL) hind?
FREYA nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on FREYA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FREYA kauplemismaht on $ 25.84 USD.
Kas FREYA sel aastal kõrgemale ka suundub?
FREYA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FREYA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:23:41 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

