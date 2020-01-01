FreeRossDAO (FREE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FreeRossDAO (FREE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FreeRossDAO (FREE) teave FreeRossDAO was formed out of DeFi and NFT collective PleasrDAO, which famously won the auction for Edward Snowden’s nonfungible token in April.FreeRossDAO has won the auction for NFT art created by Ross Ulbricht, the convicted criminal mastermind behind the Silk Road darknet emporium.FreeRossDAO won the auction with a bid of 1,446 Ethereum (roughly $6 million) after raising more than 2,836.6 ETH from more than 1,320 members of the crypto community. Now it plans to use the proceeds to fund a bid to reduce or overturn Ulbricht’s life sentences. Ametlik veebisait: https://freerossdao.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x4cd0c43b0d53bc318cc5342b77eb6f124e47f526 Ostke FREE kohe!

FreeRossDAO (FREE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FreeRossDAO (FREE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01548 $ 0.01548 $ 0.01548 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00003099504278535 $ 0.00003099504278535 $ 0.00003099504278535 Praegune hind: $ 0.00014149 $ 0.00014149 $ 0.00014149 Lisateave FreeRossDAO (FREE) hinna kohta

FreeRossDAO (FREE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FreeRossDAO (FREE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FREE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FREE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FREE tokeni tokenoomikat, avastage FREE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FREE Kas olete huvitatud FreeRossDAO (FREE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FREE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FREE MEXC-ist osta!

FreeRossDAO (FREE) hinna ajalugu FREE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FREE hinna ajalugu kohe!

FREE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FREE võiks suunduda? Meie FREE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FREE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!