FreeRossDAO (FREE) reaalajas hind on $ 0.00014582. Viimase 24 tunni jooksul FREE kaubeldud madalaim $ 0.00013489 ja kõrgeim $ 0.0001463 näitab aktiivset turu volatiivsust. FREEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.010025507403140201 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00003099504278535.
Lüliajalise tootluse osas on FREE muutunud +0.25% viimase tunni jooksul, +0.77% 24 tunni vältel +19.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FreeRossDAO (FREE) – turuteave
FreeRossDAO praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 56.00K 24 tunnise kauplemismahuga. FREE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.35M.
FreeRossDAO (FREE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FreeRossDAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000011145
+0.77%
30 päeva
$ +0.00005624
+62.78%
60 päeva
$ +0.00007953
+119.97%
90 päeva
$ +0.00007077
+94.29%
FreeRossDAO Hinnamuutus täna
Täna registreeris FREE muutuse $ +0.0000011145 (+0.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FreeRossDAO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00005624 (+62.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FreeRossDAO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FREE $ +0.00007953 (+119.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FreeRossDAO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00007077 (+94.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada FreeRossDAO (FREE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
FreeRossDAO was formed out of DeFi and NFT collective PleasrDAO, which famously won the auction for Edward Snowden’s nonfungible token in April.FreeRossDAO has won the auction for NFT art created by Ross Ulbricht, the convicted criminal mastermind behind the Silk Road darknet emporium.FreeRossDAO won the auction with a bid of 1,446 Ethereum (roughly $6 million) after raising more than 2,836.6 ETH from more than 1,320 members of the crypto community. Now it plans to use the proceeds to fund a bid to reduce or overturn Ulbricht’s life sentences.
FreeRossDAO hinna ennustus (USD)
Kui palju on FreeRossDAO (FREE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FreeRossDAO (FREE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FreeRossDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
FreeRossDAO (FREE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FREE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
