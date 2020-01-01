Fred (FRED) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fred (FRED) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fred (FRED) teave FRED is a meme coin on the Solana chain. Ametlik veebisait: https://fredonsol.fun/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/CNvitvFnSM5ed6K28RUNSaAjqqz5tX1rA5HgaBN9pump Ostke FRED kohe!

Fred (FRED) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fred (FRED) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Koguvaru: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Ringlev varu: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3155 $ 0.3155 $ 0.3155 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002455166441891071 $ 0.002455166441891071 $ 0.002455166441891071 Praegune hind: $ 0.003398 $ 0.003398 $ 0.003398 Lisateave Fred (FRED) hinna kohta

Fred (FRED) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas FRED tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Overview First Convicted Raccoon Fred (FRED) is a Solana-based memecoin that emerged during a wave of animal-themed tokens inspired by viral stories and pop culture. FRED quickly gained traction, recording nearly 150,000 transactions and a trading volume of $83 million, with a market cap that peaked at $129 million during its initial surge. However, as with many memecoins, its long-term viability is uncertain and its economics are primarily driven by community speculation and narrative momentum. Issuance Mechanism Platform: Solana blockchain (launched via pump.fun, a popular Solana memecoin platform).

Solana blockchain (launched via pump.fun, a popular Solana memecoin platform). Initial Distribution: FRED was created using a standardized template on pump.fun, which automates token creation and initial liquidity provision.

FRED was created using a standardized template on pump.fun, which automates token creation and initial liquidity provision. Supply: The total supply and detailed emission schedule are not publicly documented in the available sources, but memecoins on pump.fun typically have a fixed supply minted at launch. Allocation Mechanism No Documented Allocation Breakdown: There is no evidence of a formal allocation to teams, advisors, or investors. Tokens are generally distributed to the public via open trading on decentralized exchanges immediately after launch.

There is no evidence of a formal allocation to teams, advisors, or investors. Tokens are generally distributed to the public via open trading on decentralized exchanges immediately after launch. No Vesting or Lockups: There are no records of vesting schedules, lockups, or structured unlock events for FRED. All tokens are typically liquid from inception. Usage and Incentive Mechanism Primary Use: FRED is a speculative asset, with its main utility being trading and participation in the memecoin ecosystem.

FRED is a speculative asset, with its main utility being trading and participation in the memecoin ecosystem. Staking: FRED can be staked in certain Solana DeFi pools (e.g., Solbank), where users can earn additional tokens (such as SB) as rewards. The typical weekly ROI for staking FRED is around 1.48%, with a 2% fee for deposits and withdrawals.

FRED can be staked in certain Solana DeFi pools (e.g., Solbank), where users can earn additional tokens (such as SB) as rewards. The typical weekly ROI for staking FRED is around 1.48%, with a 2% fee for deposits and withdrawals. Community Engagement: The token’s value is largely driven by social media hype, community memes, and viral narratives rather than intrinsic utility or protocol incentives. Locking Mechanism No Protocol-Enforced Locking: There is no evidence of protocol-level token locking or vesting. All tokens are tradable and transferable from launch.

There is no evidence of protocol-level token locking or vesting. All tokens are tradable and transferable from launch. Staking Pools: Users may voluntarily lock FRED in staking pools to earn yield, but this is optional and not enforced by the token contract. Unlocking Time No Scheduled Unlocks: There are no scheduled unlock events or vesting cliffs. All tokens are available for trading and use immediately upon launch. Token Economics Table Mechanism Details Issuance Fixed supply, minted at launch via pump.fun on Solana Allocation No formal allocation; all tokens available to public at launch Usage Speculation, trading, staking in DeFi pools (e.g., Solbank) Incentives Staking rewards (e.g., earn SB tokens), community-driven hype Locking No protocol lock; optional staking lock in DeFi pools Unlocking No vesting or unlock schedule; all tokens liquid from inception Additional Context and Implications Legal and Regulatory: FRED and similar tokens launched via pump.fun have been subject to legal scrutiny, with allegations that the platform facilitated the creation of unregistered securities. This regulatory risk is a significant consideration for participants.

FRED and similar tokens launched via pump.fun have been subject to legal scrutiny, with allegations that the platform facilitated the creation of unregistered securities. This regulatory risk is a significant consideration for participants. Speculative Nature: As a memecoin, FRED’s economics are not designed for long-term sustainability or utility. Its value is highly volatile and driven by social sentiment.

As a memecoin, FRED’s economics are not designed for long-term sustainability or utility. Its value is highly volatile and driven by social sentiment. No Documented Roadmap or Governance: There is no evidence of a formal roadmap, governance process, or plans for future development. Summary FRED exemplifies the current memecoin trend: rapid, community-driven launches with minimal formal structure, no vesting or allocation schedules, and value derived almost entirely from social momentum. Participants should be aware of the speculative and high-risk nature of such tokens, as well as the lack of transparency and regulatory uncertainties surrounding their issuance and trading.

Fred (FRED) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fred (FRED) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FRED tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FRED tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

