Fred hind(FRED)

1 FRED/USD reaalajas hind:

$0.003634
-0.30%1D
USD
Fred (FRED) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:52:54 (UTC+8)

Fred (FRED) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003399
24 h madal
$ 0.0038
24 h kõrge

$ 0.003399
$ 0.0038
$ 0.23275533581275165
$ 0.002455166441891071
-0.09%

-0.30%

-21.26%

-21.26%

Fred (FRED) reaalajas hind on $ 0.003634. Viimase 24 tunni jooksul FRED kaubeldud madalaim $ 0.003399 ja kõrgeim $ 0.0038 näitab aktiivset turu volatiivsust. FREDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.23275533581275165 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002455166441891071.

Lüliajalise tootluse osas on FRED muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, -0.30% 24 tunni vältel -21.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fred (FRED) – turuteave

No.1605

$ 3.63M
$ 73.98K
$ 3.63M
999.82M
999,817,667.286427
SOL

Fred praegune turukapitalisatsioon on $ 3.63M $ 73.98K 24 tunnise kauplemismahuga. FRED ringlev varu on 999.82M, mille koguvaru on 999817667.286427.

Fred (FRED) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Fred tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001093-0.30%
30 päeva$ -0.000772-17.53%
60 päeva$ -0.00013-3.46%
90 päeva$ -0.004488-55.26%
Fred Hinnamuutus täna

Täna registreeris FRED muutuse $ -0.00001093 (-0.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Fred 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000772 (-17.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Fred 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FRED $ -0.00013 (-3.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Fred 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004488 (-55.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Fred (FRED) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Fred hinnaajaloo lehte.

Mis on Fred (FRED)

FRED is a meme coin on the Solana chain.

Fred on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fred investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FRED panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Fred kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fred ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Fred hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fred (FRED) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fred (FRED) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fred nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fred hinna ennustust kohe!

Fred (FRED) tokenoomika

Fred (FRED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FRED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Fred (FRED) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Fred osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fred osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FRED kohalike valuutade suhtes

1 Fred(FRED)/VND
95.62871
1 Fred(FRED)/AUD
A$0.00556002
1 Fred(FRED)/GBP
0.00265282
1 Fred(FRED)/EUR
0.0030889
1 Fred(FRED)/USD
1 Fred(FRED)/MYR
RM0.01529914
1 Fred(FRED)/TRY
0.1484489
1 Fred(FRED)/JPY
¥0.534198
1 Fred(FRED)/ARS
ARS$4.70722922
1 Fred(FRED)/RUB
0.28941176
1 Fred(FRED)/INR
0.31801134
1 Fred(FRED)/IDR
Rp58.61289502
1 Fred(FRED)/KRW
5.04718992
1 Fred(FRED)/PHP
0.2055027
1 Fred(FRED)/EGP
￡E.0.17519514
1 Fred(FRED)/BRL
R$0.0196236
1 Fred(FRED)/CAD
C$0.00501492
1 Fred(FRED)/BDT
0.44131296
1 Fred(FRED)/NGN
5.57361116
1 Fred(FRED)/UAH
0.14975714
1 Fred(FRED)/VES
Bs0.49059
1 Fred(FRED)/CLP
$3.503176
1 Fred(FRED)/PKR
Rs1.02943952
1 Fred(FRED)/KZT
1.96748394
1 Fred(FRED)/THB
฿0.11748722
1 Fred(FRED)/TWD
NT$0.10912902
1 Fred(FRED)/AED
د.إ0.01333678
1 Fred(FRED)/CHF
Fr0.0029072
1 Fred(FRED)/HKD
HK$0.02841788
1 Fred(FRED)/AMD
֏1.38913284
1 Fred(FRED)/MAD
.د.م0.03266966
1 Fred(FRED)/MXN
$0.06802848
1 Fred(FRED)/PLN
0.01319142
1 Fred(FRED)/RON
лв0.01569888
1 Fred(FRED)/SEK
kr0.03466836
1 Fred(FRED)/BGN
лв0.00606878
1 Fred(FRED)/HUF
Ft1.22603892
1 Fred(FRED)/CZK
0.07591426
1 Fred(FRED)/KWD
د.ك0.00110837
1 Fred(FRED)/ILS
0.01224658
1 Fred(FRED)/NOK
kr0.03692144
1 Fred(FRED)/NZD
$0.00610512

Fred ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Fred võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Fred ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fred kohta

Kui palju on Fred (FRED) tänapäeval väärt?
Reaalajas FRED hind USD on 0.003634 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FRED/USD hind?
Praegune hind FRED/USD on $ 0.003634. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fred turukapitalisatsioon?
FRED turukapitalisatsioon on $ 3.63M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FRED ringlev varu?
FRED ringlev varu on 999.82M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FRED (ATH) hind?
FRED saavutab ATH hinna summas 0.23275533581275165 USD.
Mis oli kõigi aegade FRED madalaim (ATL) hind?
FRED nägi ATL hinda summas 0.002455166441891071 USD.
Milline on FRED kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FRED kauplemismaht on $ 73.98K USD.
Kas FRED sel aastal kõrgemale ka suundub?
FRED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FRED hinna ennustust.
Fred (FRED) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

FRED/USD kalkulaator

Summa

FRED
FRED
USD
USD

1 FRED = 0.003634 USD

Kauplemine: FRED

FREDUSDT
$0.003634
-0.27%

Liituge MEXC-ga juba täna

