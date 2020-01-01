FreeBnk (FRBK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FreeBnk (FRBK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FreeBnk (FRBK) teave FreeBnk is a pioneering insured crypto hybrid application that not only facilitates the acquisition of cryptocurrencies but also enables seamless money transfers and the acquisition of various other assets, among a myriad of additional features. Ametlik veebisait: https://www.freebnk.io/ Valge raamat: https://freebnk.gitbook.io/docs Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x6d96c6c401423a23945c03bc8c42e7f82d24b9e0 Ostke FRBK kohe!

FreeBnk (FRBK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FreeBnk (FRBK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 242.25M $ 242.25M $ 242.25M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 162.50K $ 162.50K $ 162.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000084279869447438 $ 0.000084279869447438 $ 0.000084279869447438 Praegune hind: $ 0.000325 $ 0.000325 $ 0.000325 Lisateave FreeBnk (FRBK) hinna kohta

FreeBnk (FRBK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FreeBnk (FRBK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FRBK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FRBK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FRBK tokeni tokenoomikat, avastage FRBK tokeni reaalajas hinda!

FreeBnk (FRBK) hinna ajalugu FRBK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FRBK hinna ajalugu kohe!

FRBK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FRBK võiks suunduda? Meie FRBK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FRBK tokeni hinna ennustust kohe!

