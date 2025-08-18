Rohkem infot FRBK

FreeBnk hind(FRBK)

1 FRBK/USD reaalajas hind:

FreeBnk (FRBK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:52:47 (UTC+8)

FreeBnk (FRBK) hinna teave (USD)

FreeBnk (FRBK) reaalajas hind on $ 0.000192. Viimase 24 tunni jooksul FRBK kaubeldud madalaim $ 0.000183 ja kõrgeim $ 0.000241 näitab aktiivset turu volatiivsust. FRBKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3899163942483835 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000084279869447438.

Lüliajalise tootluse osas on FRBK muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +2.12% 24 tunni vältel -41.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FreeBnk (FRBK) – turuteave

FreeBnk praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 120.11 24 tunnise kauplemismahuga. FRBK ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 242250000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 96.00K.

FreeBnk (FRBK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FreeBnk tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000399+2.12%
30 päeva$ -0.000551-74.16%
60 päeva$ -0.000811-80.86%
90 päeva$ -0.000568-74.74%
FreeBnk Hinnamuutus täna

Täna registreeris FRBK muutuse $ +0.00000399 (+2.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FreeBnk 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000551 (-74.16%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FreeBnk 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FRBK $ -0.000811 (-80.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FreeBnk 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000568 (-74.74%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FreeBnk (FRBK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FreeBnk hinnaajaloo lehte.

Mis on FreeBnk (FRBK)

FreeBnk is a pioneering insured crypto hybrid application that not only facilitates the acquisition of cryptocurrencies but also enables seamless money transfers and the acquisition of various other assets, among a myriad of additional features.

FreeBnk on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FreeBnk investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FRBK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FreeBnk kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FreeBnk ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FreeBnk hinna ennustus (USD)

Kui palju on FreeBnk (FRBK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FreeBnk (FRBK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FreeBnk nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FreeBnk hinna ennustust kohe!

FreeBnk (FRBK) tokenoomika

FreeBnk (FRBK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FRBK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FreeBnk (FRBK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FreeBnk osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FreeBnk osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FRBK kohalike valuutade suhtes

FreeBnk ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FreeBnk võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse FreeBnk ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FreeBnk kohta

Kui palju on FreeBnk (FRBK) tänapäeval väärt?
Reaalajas FRBK hind USD on 0.000192 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FRBK/USD hind?
Praegune hind FRBK/USD on $ 0.000192. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FreeBnk turukapitalisatsioon?
FRBK turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FRBK ringlev varu?
FRBK ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FRBK (ATH) hind?
FRBK saavutab ATH hinna summas 0.3899163942483835 USD.
Mis oli kõigi aegade FRBK madalaim (ATL) hind?
FRBK nägi ATL hinda summas 0.000084279869447438 USD.
Milline on FRBK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FRBK kauplemismaht on $ 120.11 USD.
Kas FRBK sel aastal kõrgemale ka suundub?
FRBK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FRBK hinna ennustust.
FreeBnk (FRBK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

