Fragmetric (FRAG) reaalajas hind on $ 0.04317. Viimase 24 tunni jooksul FRAG kaubeldud madalaim $ 0.04172 ja kõrgeim $ 0.045 näitab aktiivset turu volatiivsust. FRAGkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on FRAG muutunud +0.55% viimase tunni jooksul, +0.81% 24 tunni vältel -0.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Fragmetric (FRAG) – turuteave
$ 123.23K
$ 123.23K
$ 43.17M
$ 43.17M
1,000,000,000
1,000,000,000
SOL
Fragmetric praegune turukapitalisatsioon on --$ 123.23K 24 tunnise kauplemismahuga. FRAG ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 43.17M.
Fragmetric (FRAG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Fragmetric tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0003467
+0.81%
30 päeva
$ -0.00386
-8.21%
60 päeva
$ +0.02317
+115.85%
90 päeva
$ +0.02317
+115.85%
Fragmetric Hinnamuutus täna
Täna registreeris FRAG muutuse $ +0.0003467 (+0.81%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Fragmetric 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00386 (-8.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Fragmetric 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FRAG $ +0.02317 (+115.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Fragmetric 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02317 (+115.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Fragmetric (FRAG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.
Fragmetric on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fragmetric investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FRAG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Fragmetric kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fragmetric ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Fragmetric hinna ennustus (USD)
Kui palju on Fragmetric (FRAG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fragmetric (FRAG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fragmetric nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Fragmetric (FRAG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FRAG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Fragmetric (FRAG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Fragmetric osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fragmetric osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.