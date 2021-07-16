FOX Token (FOX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FOX Token (FOX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FOX Token (FOX) teave Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals. Ametlik veebisait: https://shapeshift.com/ Valge raamat: https://docs.shapeshift.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xc770eefad204b5180df6a14ee197d99d808ee52d Ostke FOX kohe!

FOX Token (FOX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FOX Token (FOX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.25M $ 23.25M $ 23.25M Koguvaru: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M Ringlev varu: $ 772.29M $ 772.29M $ 772.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.08M $ 30.08M $ 30.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.2852 $ 1.2852 $ 1.2852 Kõigi aegade madalaim: $ 0.018176800459428835 $ 0.018176800459428835 $ 0.018176800459428835 Praegune hind: $ 0.03011 $ 0.03011 $ 0.03011 Lisateave FOX Token (FOX) hinna kohta

FOX Token (FOX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FOX Token (FOX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FOX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FOX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FOX tokeni tokenoomikat, avastage FOX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FOX Kas olete huvitatud FOX Token (FOX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FOX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FOX MEXC-ist osta!

FOX Token (FOX) hinna ajalugu FOX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FOX hinna ajalugu kohe!

FOX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FOX võiks suunduda? Meie FOX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FOX tokeni hinna ennustust kohe!

