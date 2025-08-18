FOX Token (FOX) reaalajas hind on $ 0.03165. Viimase 24 tunni jooksul FOX kaubeldud madalaim $ 0.03076 ja kõrgeim $ 0.03231 näitab aktiivset turu volatiivsust. FOXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.134914976417942 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.018176800459428835.
Lüliajalise tootluse osas on FOX muutunud +0.31% viimase tunni jooksul, +1.31% 24 tunni vältel +0.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FOX Token (FOX) – turuteave
No.822
$ 24.44M
$ 55.66K
$ 31.62M
772.29M
999,089,275
2021-07-16 00:00:00
ETH
FOX Token praegune turukapitalisatsioon on $ 24.44M$ 55.66K 24 tunnise kauplemismahuga. FOX ringlev varu on 772.29M, mille koguvaru on 999089275. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
FOX Token (FOX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FOX Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0004098
+1.31%
30 päeva
$ -0.01485
-31.94%
60 päeva
$ +0.00766
+31.92%
90 päeva
$ +0.00082
+2.65%
FOX Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris FOX muutuse $ +0.0004098 (+1.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FOX Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01485 (-31.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FOX Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FOX $ +0.00766 (+31.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FOX Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00082 (+2.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada FOX Token (FOX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.
FOX Token hinna ennustus (USD)
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.