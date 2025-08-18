Rohkem infot FOX

FOX Token hind(FOX)

$0.03169
FOX Token (FOX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:30:42 (UTC+8)

FOX Token (FOX) hinna teave (USD)

FOX Token (FOX) reaalajas hind on $ 0.03165. Viimase 24 tunni jooksul FOX kaubeldud madalaim $ 0.03076 ja kõrgeim $ 0.03231 näitab aktiivset turu volatiivsust. FOXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.134914976417942 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.018176800459428835.

Lüliajalise tootluse osas on FOX muutunud +0.31% viimase tunni jooksul, +1.31% 24 tunni vältel +0.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FOX Token (FOX) – turuteave

FOX Token praegune turukapitalisatsioon on $ 24.44M $ 55.66K 24 tunnise kauplemismahuga. FOX ringlev varu on 772.29M, mille koguvaru on 999089275. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

FOX Token (FOX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FOX Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0004098+1.31%
30 päeva$ -0.01485-31.94%
60 päeva$ +0.00766+31.92%
90 päeva$ +0.00082+2.65%
FOX Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris FOX muutuse $ +0.0004098 (+1.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FOX Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01485 (-31.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FOX Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FOX $ +0.00766 (+31.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FOX Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00082 (+2.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FOX Token (FOX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FOX Token hinnaajaloo lehte.

Mis on FOX Token (FOX)

Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.

FOX Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FOX Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FOX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FOX Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FOX Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FOX Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on FOX Token (FOX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FOX Token (FOX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FOX Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FOX Token hinna ennustust kohe!

FOX Token (FOX) tokenoomika

FOX Token (FOX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FOX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FOX Token (FOX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FOX Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FOX Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FOX kohalike valuutade suhtes

FOX Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FOX Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse FOX Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FOX Token kohta

Kui palju on FOX Token (FOX) tänapäeval väärt?
Reaalajas FOX hind USD on 0.03165 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FOX/USD hind?
Praegune hind FOX/USD on $ 0.03165. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FOX Token turukapitalisatsioon?
FOX turukapitalisatsioon on $ 24.44M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FOX ringlev varu?
FOX ringlev varu on 772.29M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FOX (ATH) hind?
FOX saavutab ATH hinna summas 5.134914976417942 USD.
Mis oli kõigi aegade FOX madalaim (ATL) hind?
FOX nägi ATL hinda summas 0.018176800459428835 USD.
Milline on FOX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FOX kauplemismaht on $ 55.66K USD.
Kas FOX sel aastal kõrgemale ka suundub?
FOX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FOX hinna ennustust.
FOX Token (FOX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 FOX = 0.03164 USD

