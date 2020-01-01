Forward (FORWARD) tokenoomika
Forward (FORWARD) teave
Forward is the WordPress of Web 3.0 and has built a drag-and-drop no-code solution that helps people deploy their dApps on any EVM-based chain of their choice, with Rust, Go, Haskel and Python currently being implemented. More than 800+ chains have already been integrated with the Forward Factory.
Forward (FORWARD) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Forward (FORWARD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Forward (FORWARD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Forward (FORWARD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate FORWARD tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
FORWARD tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate FORWARD tokeni tokenoomikat, avastage FORWARD tokeni reaalajas hinda!
Forward (FORWARD) hinna ajalugu
FORWARD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.
FORWARD – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu FORWARD võiks suunduda? Meie FORWARD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.
