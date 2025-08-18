Rohkem infot FORWARD

FORWARD Hinnainfo

FORWARD Valge raamat

FORWARD Ametlik veebisait

FORWARD Tokenoomika

FORWARD Hinnaprognoos

FORWARD Ajalugu

FORWARD – ostujuhend

FORWARD-usaldusraha valuutakonverter

FORWARD Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Forward logo

Forward hind(FORWARD)

1 FORWARD/USD reaalajas hind:

$0.0001181
$0.0001181$0.0001181
+0.42%1D
USD
Forward (FORWARD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:30:35 (UTC+8)

Forward (FORWARD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0001173
$ 0.0001173$ 0.0001173
24 h madal
$ 0.0001189
$ 0.0001189$ 0.0001189
24 h kõrge

$ 0.0001173
$ 0.0001173$ 0.0001173

$ 0.0001189
$ 0.0001189$ 0.0001189

$ 0.028728345064898762
$ 0.028728345064898762$ 0.028728345064898762

$ 0.000074242456436236
$ 0.000074242456436236$ 0.000074242456436236

+0.08%

+0.42%

+9.86%

+9.86%

Forward (FORWARD) reaalajas hind on $ 0.0001181. Viimase 24 tunni jooksul FORWARD kaubeldud madalaim $ 0.0001173 ja kõrgeim $ 0.0001189 näitab aktiivset turu volatiivsust. FORWARDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.028728345064898762 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000074242456436236.

Lüliajalise tootluse osas on FORWARD muutunud +0.08% viimase tunni jooksul, +0.42% 24 tunni vältel +9.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Forward (FORWARD) – turuteave

No.2313

$ 590.48K
$ 590.48K$ 590.48K

$ 199.38K
$ 199.38K$ 199.38K

$ 590.50K
$ 590.50K$ 590.50K

5.00B
5.00B 5.00B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

99.99%

BSC

Forward praegune turukapitalisatsioon on $ 590.48K $ 199.38K 24 tunnise kauplemismahuga. FORWARD ringlev varu on 5.00B, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 590.50K.

Forward (FORWARD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Forward tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000000494+0.42%
30 päeva$ -0.0004729-80.02%
60 päeva$ -0.0003819-76.38%
90 päeva$ -0.0005129-81.29%
Forward Hinnamuutus täna

Täna registreeris FORWARD muutuse $ +0.000000494 (+0.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Forward 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0004729 (-80.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Forward 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FORWARD $ -0.0003819 (-76.38%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Forward 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0005129 (-81.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Forward (FORWARD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Forward hinnaajaloo lehte.

Mis on Forward (FORWARD)

Forward is the WordPress of Web 3.0 and has built a drag-and-drop no-code solution that helps people deploy their dApps on any EVM-based chain of their choice, with Rust, Go, Haskel and Python currently being implemented. More than 800+ chains have already been integrated with the Forward Factory.

Forward on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Forward investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FORWARD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Forward kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Forward ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Forward hinna ennustus (USD)

Kui palju on Forward (FORWARD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Forward (FORWARD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Forward nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Forward hinna ennustust kohe!

Forward (FORWARD) tokenoomika

Forward (FORWARD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FORWARD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Forward (FORWARD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Forward osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Forward osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FORWARD kohalike valuutade suhtes

1 Forward(FORWARD)/VND
3.1078015
1 Forward(FORWARD)/AUD
A$0.000179512
1 Forward(FORWARD)/GBP
0.000086213
1 Forward(FORWARD)/EUR
0.000100385
1 Forward(FORWARD)/USD
$0.0001181
1 Forward(FORWARD)/MYR
RM0.000497201
1 Forward(FORWARD)/TRY
0.004817299
1 Forward(FORWARD)/JPY
¥0.0173607
1 Forward(FORWARD)/ARS
ARS$0.153176881
1 Forward(FORWARD)/RUB
0.009413751
1 Forward(FORWARD)/INR
0.010334931
1 Forward(FORWARD)/IDR
Rp1.904838443
1 Forward(FORWARD)/KRW
0.164026728
1 Forward(FORWARD)/PHP
0.006678555
1 Forward(FORWARD)/EGP
￡E.0.005699506
1 Forward(FORWARD)/BRL
R$0.00063774
1 Forward(FORWARD)/CAD
C$0.000162978
1 Forward(FORWARD)/BDT
0.014342064
1 Forward(FORWARD)/NGN
0.181134694
1 Forward(FORWARD)/UAH
0.004866901
1 Forward(FORWARD)/VES
Bs0.0159435
1 Forward(FORWARD)/CLP
$0.1138484
1 Forward(FORWARD)/PKR
Rs0.033455368
1 Forward(FORWARD)/KZT
0.063940521
1 Forward(FORWARD)/THB
฿0.003825259
1 Forward(FORWARD)/TWD
NT$0.003546543
1 Forward(FORWARD)/AED
د.إ0.000433427
1 Forward(FORWARD)/CHF
Fr0.00009448
1 Forward(FORWARD)/HKD
HK$0.000923542
1 Forward(FORWARD)/AMD
֏0.045144906
1 Forward(FORWARD)/MAD
.د.م0.001061719
1 Forward(FORWARD)/MXN
$0.002228547
1 Forward(FORWARD)/PLN
0.000429884
1 Forward(FORWARD)/RON
лв0.000510192
1 Forward(FORWARD)/SEK
kr0.001127855
1 Forward(FORWARD)/BGN
лв0.000197227
1 Forward(FORWARD)/HUF
Ft0.03987056
1 Forward(FORWARD)/CZK
0.00246829
1 Forward(FORWARD)/KWD
د.ك0.0000360205
1 Forward(FORWARD)/ILS
0.000397997
1 Forward(FORWARD)/NOK
kr0.001203439
1 Forward(FORWARD)/NZD
$0.000198408

Forward ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Forward võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Forward ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Forward kohta

Kui palju on Forward (FORWARD) tänapäeval väärt?
Reaalajas FORWARD hind USD on 0.0001181 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FORWARD/USD hind?
Praegune hind FORWARD/USD on $ 0.0001181. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Forward turukapitalisatsioon?
FORWARD turukapitalisatsioon on $ 590.48K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FORWARD ringlev varu?
FORWARD ringlev varu on 5.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FORWARD (ATH) hind?
FORWARD saavutab ATH hinna summas 0.028728345064898762 USD.
Mis oli kõigi aegade FORWARD madalaim (ATL) hind?
FORWARD nägi ATL hinda summas 0.000074242456436236 USD.
Milline on FORWARD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FORWARD kauplemismaht on $ 199.38K USD.
Kas FORWARD sel aastal kõrgemale ka suundub?
FORWARD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FORWARD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:30:35 (UTC+8)

Forward (FORWARD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

FORWARD/USD kalkulaator

Summa

FORWARD
FORWARD
USD
USD

1 FORWARD = 0.0001181 USD

Kauplemine: FORWARD

FORWARDUSDT
$0.0001181
$0.0001181$0.0001181
+0.16%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu