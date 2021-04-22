AmpleforthGovernance (FORTH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AmpleforthGovernance (FORTH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AmpleforthGovernance (FORTH) teave Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized. Ametlik veebisait: https://www.ampleforth.org/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x77fba179c79de5b7653f68b5039af940ada60ce0 Ostke FORTH kohe!

AmpleforthGovernance (FORTH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AmpleforthGovernance (FORTH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 38.99M $ 38.99M $ 38.99M Koguvaru: $ 15.30M $ 15.30M $ 15.30M Ringlev varu: $ 14.34M $ 14.34M $ 14.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 41.58M $ 41.58M $ 41.58M Kõigi aegade kõrgeim: $ 60 $ 60 $ 60 Kõigi aegade madalaim: $ 1.8903610185714588 $ 1.8903610185714588 $ 1.8903610185714588 Praegune hind: $ 2.718 $ 2.718 $ 2.718 Lisateave AmpleforthGovernance (FORTH) hinna kohta

AmpleforthGovernance (FORTH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AmpleforthGovernance (FORTH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FORTH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FORTH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FORTH tokeni tokenoomikat, avastage FORTH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FORTH Kas olete huvitatud AmpleforthGovernance (FORTH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FORTH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FORTH MEXC-ist osta!

AmpleforthGovernance (FORTH) hinna ajalugu FORTH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FORTH hinna ajalugu kohe!

FORTH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FORTH võiks suunduda? Meie FORTH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FORTH tokeni hinna ennustust kohe!

