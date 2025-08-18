AmpleforthGovernance (FORTH) reaalajas hind on $ 2.89. Viimase 24 tunni jooksul FORTH kaubeldud madalaim $ 2.875 ja kõrgeim $ 2.989 näitab aktiivset turu volatiivsust. FORTHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 71.37012372 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.8903610185714588.
Lüliajalise tootluse osas on FORTH muutunud -0.73% viimase tunni jooksul, -2.16% 24 tunni vältel +5.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AmpleforthGovernance (FORTH) – turuteave
$ 41.45M
$ 341.55K
$ 44.21M
14.34M
15,297,897.14455933
2021-04-22 00:00:00
ETH
AmpleforthGovernance praegune turukapitalisatsioon on $ 41.45M$ 341.55K 24 tunnise kauplemismahuga. FORTH ringlev varu on 14.34M, mille koguvaru on 15297897.14455933. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
AmpleforthGovernance (FORTH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AmpleforthGovernance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0638
-2.16%
30 päeva
$ +0.196
+7.27%
60 päeva
$ +0.343
+13.46%
90 päeva
$ +0.274
+10.47%
AmpleforthGovernance Hinnamuutus täna
Täna registreeris FORTH muutuse $ -0.0638 (-2.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AmpleforthGovernance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.196 (+7.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AmpleforthGovernance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FORTH $ +0.343 (+13.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AmpleforthGovernance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.274 (+10.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AmpleforthGovernance (FORTH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.
AmpleforthGovernance hinna ennustus (USD)
Kui palju on AmpleforthGovernance (FORTH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AmpleforthGovernance (FORTH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AmpleforthGovernance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AmpleforthGovernance (FORTH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FORTH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
