AmpleforthGovernance hind(FORTH)

$2.89
-2.16%1D
AmpleforthGovernance (FORTH) reaalajas hinnagraafik
AmpleforthGovernance (FORTH) hinna teave (USD)

$ 2.875
$ 2.989
$ 2.875
$ 2.989
$ 71.37012372
$ 1.8903610185714588
-0.73%

-2.16%

+5.43%

+5.43%

AmpleforthGovernance (FORTH) reaalajas hind on $ 2.89. Viimase 24 tunni jooksul FORTH kaubeldud madalaim $ 2.875 ja kõrgeim $ 2.989 näitab aktiivset turu volatiivsust. FORTHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 71.37012372 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.8903610185714588.

Lüliajalise tootluse osas on FORTH muutunud -0.73% viimase tunni jooksul, -2.16% 24 tunni vältel +5.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AmpleforthGovernance (FORTH) – turuteave

No.644

$ 41.45M
$ 341.55K
$ 44.21M
14.34M
15,297,897.14455933
2021-04-22 00:00:00

ETH

AmpleforthGovernance praegune turukapitalisatsioon on $ 41.45M $ 341.55K 24 tunnise kauplemismahuga. FORTH ringlev varu on 14.34M, mille koguvaru on 15297897.14455933. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

AmpleforthGovernance (FORTH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AmpleforthGovernance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0638-2.16%
30 päeva$ +0.196+7.27%
60 päeva$ +0.343+13.46%
90 päeva$ +0.274+10.47%
AmpleforthGovernance Hinnamuutus täna

Täna registreeris FORTH muutuse $ -0.0638 (-2.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AmpleforthGovernance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.196 (+7.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AmpleforthGovernance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FORTH $ +0.343 (+13.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AmpleforthGovernance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.274 (+10.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AmpleforthGovernance (FORTH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AmpleforthGovernance hinnaajaloo lehte.

Mis on AmpleforthGovernance (FORTH)

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

AmpleforthGovernance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AmpleforthGovernance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FORTH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AmpleforthGovernance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AmpleforthGovernance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AmpleforthGovernance hinna ennustus (USD)

Kui palju on AmpleforthGovernance (FORTH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AmpleforthGovernance (FORTH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AmpleforthGovernance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AmpleforthGovernance hinna ennustust kohe!

AmpleforthGovernance (FORTH) tokenoomika

AmpleforthGovernance (FORTH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FORTH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AmpleforthGovernance (FORTH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AmpleforthGovernance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AmpleforthGovernance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FORTH kohalike valuutade suhtes

1 AmpleforthGovernance(FORTH)/VND
76,050.35
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/AUD
A$4.4217
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/GBP
2.1097
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/EUR
2.4565
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/USD
$2.89
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/MYR
RM12.1669
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/TRY
117.8831
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/JPY
¥424.83
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/ARS
ARS$3,748.3589
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/RUB
230.4775
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/INR
252.9039
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/IDR
Rp46,612.8967
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/KRW
4,013.8632
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/PHP
163.4295
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/EGP
￡E.139.5292
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/BRL
R$15.606
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/CAD
C$3.9882
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/BDT
350.9616
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/NGN
4,432.5086
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/UAH
119.0969
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/VES
Bs390.15
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/CLP
$2,785.96
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/PKR
Rs818.6792
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/KZT
1,564.6749
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/THB
฿93.636
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/TWD
NT$86.7867
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/AED
د.إ10.6063
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/CHF
Fr2.312
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/HKD
HK$22.5998
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/AMD
֏1,104.7314
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/MAD
.د.م25.9811
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/MXN
$54.1297
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/PLN
10.5196
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/RON
лв12.4848
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/SEK
kr27.5706
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/BGN
лв4.8263
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/HUF
Ft976.3287
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/CZK
60.5166
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/KWD
د.ك0.88145
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/ILS
9.7393
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/NOK
kr29.3913
1 AmpleforthGovernance(FORTH)/NZD
$4.8552

AmpleforthGovernance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AmpleforthGovernance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse AmpleforthGovernance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AmpleforthGovernance kohta

Kui palju on AmpleforthGovernance (FORTH) tänapäeval väärt?
Reaalajas FORTH hind USD on 2.89 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FORTH/USD hind?
Praegune hind FORTH/USD on $ 2.89. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AmpleforthGovernance turukapitalisatsioon?
FORTH turukapitalisatsioon on $ 41.45M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FORTH ringlev varu?
FORTH ringlev varu on 14.34M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FORTH (ATH) hind?
FORTH saavutab ATH hinna summas 71.37012372 USD.
Mis oli kõigi aegade FORTH madalaim (ATL) hind?
FORTH nägi ATL hinda summas 1.8903610185714588 USD.
Milline on FORTH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FORTH kauplemismaht on $ 341.55K USD.
Kas FORTH sel aastal kõrgemale ka suundub?
FORTH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FORTH hinna ennustust.
