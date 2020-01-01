FNCY (FNCY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FNCY (FNCY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FNCY (FNCY) teave FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of. Ametlik veebisait: https://fncy.world Plokiahela Explorer: https://fncyscan.fncy.world Ostke FNCY kohe!

FNCY (FNCY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FNCY (FNCY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M Koguvaru: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Ringlev varu: $ 1.13B $ 1.13B $ 1.13B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.00M $ 7.00M $ 7.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1251 $ 0.1251 $ 0.1251 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001260556901762016 $ 0.001260556901762016 $ 0.001260556901762016 Praegune hind: $ 0.0035 $ 0.0035 $ 0.0035 Lisateave FNCY (FNCY) hinna kohta

FNCY (FNCY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FNCY (FNCY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FNCY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FNCY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FNCY tokeni tokenoomikat, avastage FNCY tokeni reaalajas hinda!

FNCY (FNCY) hinna ajalugu FNCY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FNCY hinna ajalugu kohe!

