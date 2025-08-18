Rohkem infot FNCY

FNCY hind(FNCY)

1 FNCY/USD reaalajas hind:

$0.006534
FNCY (FNCY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:41:48 (UTC+8)

FNCY (FNCY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.004365
24 h madal
$ 0.0086
24 h kõrge

$ 0.004365
$ 0.0086
$ 0.10729874606729983
$ 0.001260556901762016
FNCY (FNCY) reaalajas hind on $ 0.006534. Viimase 24 tunni jooksul FNCY kaubeldud madalaim $ 0.004365 ja kõrgeim $ 0.0086 näitab aktiivset turu volatiivsust. FNCYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.10729874606729983 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001260556901762016.

Lüliajalise tootluse osas on FNCY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +317.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FNCY (FNCY) – turuteave

No.1140

$ 7.37M
$ 2.73K
$ 13.07M
1.13B
2,000,000,000
1,142,357,302.9142075
FNCY praegune turukapitalisatsioon on $ 7.37M $ 2.73K 24 tunnise kauplemismahuga. FNCY ringlev varu on 1.13B, mille koguvaru on 1142357302.9142075. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.07M.

FNCY (FNCY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FNCY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.004465+215.80%
60 päeva$ +0.004216+181.88%
90 päeva$ +0.003798+138.81%
FNCY Hinnamuutus täna

Täna registreeris FNCY muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FNCY 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.004465 (+215.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FNCY 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FNCY $ +0.004216 (+181.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FNCY 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.003798 (+138.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FNCY (FNCY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FNCY hinnaajaloo lehte.

Mis on FNCY (FNCY)

FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of.

FNCY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FNCY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FNCY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FNCY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FNCY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FNCY hinna ennustus (USD)

Kui palju on FNCY (FNCY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FNCY (FNCY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FNCY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FNCY hinna ennustust kohe!

FNCY (FNCY) tokenoomika

FNCY (FNCY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FNCY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FNCY (FNCY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FNCY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FNCY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FNCY kohalike valuutade suhtes

1 FNCY(FNCY)/VND
171.94221
1 FNCY(FNCY)/AUD
A$0.00999702
1 FNCY(FNCY)/GBP
0.00476982
1 FNCY(FNCY)/EUR
0.0055539
1 FNCY(FNCY)/USD
$0.006534
1 FNCY(FNCY)/MYR
RM0.02750814
1 FNCY(FNCY)/TRY
0.26652186
1 FNCY(FNCY)/JPY
¥0.960498
1 FNCY(FNCY)/ARS
ARS$8.47466334
1 FNCY(FNCY)/RUB
0.5210865
1 FNCY(FNCY)/INR
0.57179034
1 FNCY(FNCY)/IDR
Rp105.38708202
1 FNCY(FNCY)/KRW
9.07494192
1 FNCY(FNCY)/PHP
0.3694977
1 FNCY(FNCY)/EGP
￡E.0.31546152
1 FNCY(FNCY)/BRL
R$0.0352836
1 FNCY(FNCY)/CAD
C$0.00901692
1 FNCY(FNCY)/BDT
0.79348896
1 FNCY(FNCY)/NGN
10.02145716
1 FNCY(FNCY)/UAH
0.26926614
1 FNCY(FNCY)/VES
Bs0.88209
1 FNCY(FNCY)/CLP
$6.298776
1 FNCY(FNCY)/PKR
Rs1.85095152
1 FNCY(FNCY)/KZT
3.53757294
1 FNCY(FNCY)/THB
฿0.2117016
1 FNCY(FNCY)/TWD
NT$0.19621602
1 FNCY(FNCY)/AED
د.إ0.02397978
1 FNCY(FNCY)/CHF
Fr0.0052272
1 FNCY(FNCY)/HKD
HK$0.05109588
1 FNCY(FNCY)/AMD
֏2.49768684
1 FNCY(FNCY)/MAD
.د.م0.05874066
1 FNCY(FNCY)/MXN
$0.12238182
1 FNCY(FNCY)/PLN
0.02378376
1 FNCY(FNCY)/RON
лв0.02822688
1 FNCY(FNCY)/SEK
kr0.06233436
1 FNCY(FNCY)/BGN
лв0.01091178
1 FNCY(FNCY)/HUF
Ft2.20738122
1 FNCY(FNCY)/CZK
0.13682196
1 FNCY(FNCY)/KWD
د.ك0.00199287
1 FNCY(FNCY)/ILS
0.02201958
1 FNCY(FNCY)/NOK
kr0.06645078
1 FNCY(FNCY)/NZD
$0.01097712

FNCY ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FNCY võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse FNCY ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FNCY kohta

Kui palju on FNCY (FNCY) tänapäeval väärt?
Reaalajas FNCY hind USD on 0.006534 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FNCY/USD hind?
Praegune hind FNCY/USD on $ 0.006534. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FNCY turukapitalisatsioon?
FNCY turukapitalisatsioon on $ 7.37M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FNCY ringlev varu?
FNCY ringlev varu on 1.13B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FNCY (ATH) hind?
FNCY saavutab ATH hinna summas 0.10729874606729983 USD.
Mis oli kõigi aegade FNCY madalaim (ATL) hind?
FNCY nägi ATL hinda summas 0.001260556901762016 USD.
Milline on FNCY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FNCY kauplemismaht on $ 2.73K USD.
Kas FNCY sel aastal kõrgemale ka suundub?
FNCY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FNCY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.

