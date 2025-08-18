Rohkem infot FNCT

Financie Token hind(FNCT)

$0.0016611
$0.0016611
+0.04%1D
Financie Token (FNCT) reaalajas hinnagraafik
Financie Token (FNCT) hinna teave (USD)

$ 0.0016464
$ 0.0016464
$ 0.0016689
$ 0.0016689
$ 0.0016464
$ 0.0016464

$ 0.0016689
$ 0.0016689

$ 0.006487708301380434
$ 0.006487708301380434

$ 0.000801430726532987
$ 0.000801430726532987

-2.80%

Financie Token (FNCT) reaalajas hind on $ 0.0016613. Viimase 24 tunni jooksul FNCT kaubeldud madalaim $ 0.0016464 ja kõrgeim $ 0.0016689 näitab aktiivset turu volatiivsust. FNCTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.006487708301380434 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000801430726532987.

Lüliajalise tootluse osas on FNCT muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, +0.04% 24 tunni vältel -2.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Financie Token (FNCT) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00

$ 104.66K
$ 104.66K

$ 33.23M
$ 33.23M

0.00
0.00

20,000,000,000
20,000,000,000

20,000,000,000
20,000,000,000

0.00%

Financie Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 104.66K 24 tunnise kauplemismahuga. FNCT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 20000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 33.23M.

Financie Token (FNCT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Financie Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000000664+0.04%
30 päeva$ -0.0001769-9.63%
60 päeva$ +0.0000781+4.93%
90 päeva$ +0.0000772+4.87%
Financie Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris FNCT muutuse $ +0.000000664 (+0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Financie Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001769 (-9.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Financie Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FNCT $ +0.0000781 (+4.93%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Financie Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000772 (+4.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Financie Token (FNCT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Financie Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Financie Token (FNCT)

FiNANCiE is a new crowdfunding 2.0 service that uses blockchain technology to provide sustainable community management and transaction fee income through token sales. Sports clubs and creators act as "owners" to issue and sell "CT"(Community Token), while fans who buy the CT become "supporters" and participate in the community.

Financie Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Financie Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FNCT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Financie Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Financie Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Financie Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Financie Token (FNCT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Financie Token (FNCT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Financie Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Financie Token hinna ennustust kohe!

Financie Token (FNCT) tokenoomika

Financie Token (FNCT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FNCT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Financie Token (FNCT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Financie Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Financie Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Financie Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Financie Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Financie Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Financie Token kohta

Kui palju on Financie Token (FNCT) tänapäeval väärt?
Reaalajas FNCT hind USD on 0.0016613 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FNCT/USD hind?
Praegune hind FNCT/USD on $ 0.0016613. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Financie Token turukapitalisatsioon?
FNCT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FNCT ringlev varu?
FNCT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FNCT (ATH) hind?
FNCT saavutab ATH hinna summas 0.006487708301380434 USD.
Mis oli kõigi aegade FNCT madalaim (ATL) hind?
FNCT nägi ATL hinda summas 0.000801430726532987 USD.
Milline on FNCT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FNCT kauplemismaht on $ 104.66K USD.
Kas FNCT sel aastal kõrgemale ka suundub?
FNCT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FNCT hinna ennustust.
