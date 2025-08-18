Financie Token (FNCT) reaalajas hind on $ 0.0016613. Viimase 24 tunni jooksul FNCT kaubeldud madalaim $ 0.0016464 ja kõrgeim $ 0.0016689 näitab aktiivset turu volatiivsust. FNCTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.006487708301380434 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000801430726532987.
Lüliajalise tootluse osas on FNCT muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, +0.04% 24 tunni vältel -2.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Financie Token (FNCT) – turuteave
No.4035
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 104.66K
$ 104.66K$ 104.66K
$ 33.23M
$ 33.23M$ 33.23M
0.00
0.00 0.00
20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000
20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000
0.00%
ETH
Financie Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 104.66K 24 tunnise kauplemismahuga. FNCT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 20000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 33.23M.
Financie Token (FNCT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Financie Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000000664
+0.04%
30 päeva
$ -0.0001769
-9.63%
60 päeva
$ +0.0000781
+4.93%
90 päeva
$ +0.0000772
+4.87%
Financie Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris FNCT muutuse $ +0.000000664 (+0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Financie Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001769 (-9.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Financie Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FNCT $ +0.0000781 (+4.93%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Financie Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000772 (+4.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Financie Token (FNCT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
FiNANCiE is a new crowdfunding 2.0 service that uses blockchain technology to provide sustainable community management and transaction fee income through token sales. Sports clubs and creators act as "owners" to issue and sell "CT"(Community Token), while fans who buy the CT become "supporters" and participate in the community.
Financie Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Financie Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FNCT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Financie Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Financie Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Financie Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Financie Token (FNCT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Financie Token (FNCT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Financie Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Financie Token (FNCT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FNCT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Financie Token (FNCT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Financie Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Financie Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.