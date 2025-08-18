XEN Crypto (FMXEN) reaalajas hind on $ 0.000000000009689. Viimase 24 tunni jooksul FMXEN kaubeldud madalaim $ 0.000000000009323 ja kõrgeim $ 0.000000000010382 näitab aktiivset turu volatiivsust. FMXENkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on FMXEN muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -0.41% 24 tunni vältel +1.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
XEN Crypto (FMXEN) – turuteave
$ 53.93K
$ 53.93K
$ 0.00
$ 0.00
FTM
XEN Crypto praegune turukapitalisatsioon on --$ 53.93K 24 tunnise kauplemismahuga. FMXEN ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
XEN Crypto (FMXEN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse XEN Crypto tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000000000003986
-0.41%
30 päeva
$ -0.000000000004713
-32.73%
60 päeva
$ -0.000000000002331
-19.40%
90 päeva
$ -0.000000000005591
-36.60%
XEN Crypto Hinnamuutus täna
Täna registreeris FMXEN muutuse $ -0.00000000000003986 (-0.41%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
XEN Crypto 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000000000004713 (-32.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
XEN Crypto 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FMXEN $ -0.000000000002331 (-19.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
XEN Crypto 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000000000005591 (-36.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada XEN Crypto (FMXEN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange
XEN Crypto on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XEN Crypto investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FMXEN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse XEN Crypto kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XEN Crypto ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
XEN Crypto hinna ennustus (USD)
Kui palju on XEN Crypto (FMXEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XEN Crypto (FMXEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XEN Crypto nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
XEN Crypto (FMXEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FMXEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
XEN Crypto (FMXEN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas XEN Crypto osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XEN Crypto osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.