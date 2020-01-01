FimarkCoin (FMC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FimarkCoin (FMC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FimarkCoin (FMC) teave FMC is the native token of FMCPAY Exchange, aiming to simplify payment processes and enable efficient co-payment of transaction fees and travel expenses. FMCPAY Exchange, is a cryptocurrency and electronic stock exchange – owned by FUINRE corporation and registered for a financial business license in the US. They build scalable, secure blockchain-enabled solutions that supercharge users' experiences using digital assets. Ametlik veebisait: https://fimarkcoin.com/ Valge raamat: https://fimarkcoin.com/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TF8EjxT89LmcUNKV3fq55oeD5V44V7tjo2 Ostke FMC kohe!

FimarkCoin (FMC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FimarkCoin (FMC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 128.32B $ 128.32B $ 128.32B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 41.06M $ 41.06M $ 41.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0027308 $ 0.0027308 $ 0.0027308 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000154885329233886 $ 0.000154885329233886 $ 0.000154885329233886 Praegune hind: $ 0.00032 $ 0.00032 $ 0.00032 Lisateave FimarkCoin (FMC) hinna kohta

FimarkCoin (FMC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FimarkCoin (FMC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FMC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FMC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FMC tokeni tokenoomikat, avastage FMC tokeni reaalajas hinda!

FimarkCoin (FMC) hinna ajalugu FMC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FMC hinna ajalugu kohe!

