Fly Trade (FLY) teave Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX. Ametlik veebisait: https://www.fly.trade/ Valge raamat: https://docs.fly.trade/ Plokiahela Explorer: https://sonicscan.org/token/0x6c9B3A74ae4779da5Ca999371eE8950e8DB3407f Ostke FLY kohe!

Fly Trade (FLY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fly Trade (FLY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 929.31K $ 929.31K $ 929.31K Koguvaru: $ 99.53M $ 99.53M $ 99.53M Ringlev varu: $ 12.64M $ 12.64M $ 12.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.11M $ 10.11M $ 10.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.9093 $ 0.9093 $ 0.9093 Kõigi aegade madalaim: $ 0.07311715588718558 $ 0.07311715588718558 $ 0.07311715588718558 Praegune hind: $ 0.07351 $ 0.07351 $ 0.07351 Lisateave Fly Trade (FLY) hinna kohta

Fly Trade (FLY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fly Trade (FLY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FLY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FLY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FLY tokeni tokenoomikat, avastage FLY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FLY Kas olete huvitatud Fly Trade (FLY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FLY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FLY MEXC-ist osta!

Fly Trade (FLY) hinna ajalugu FLY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FLY hinna ajalugu kohe!

FLY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FLY võiks suunduda? Meie FLY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FLY tokeni hinna ennustust kohe!

