Fly Trade (FLY) reaalajas hind on $ 0.07812. Viimase 24 tunni jooksul FLY kaubeldud madalaim $ 0.07594 ja kõrgeim $ 0.07989 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7383235519984418 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0754859057200695.
Lüliajalise tootluse osas on FLY muutunud +0.63% viimase tunni jooksul, +0.15% 24 tunni vältel -9.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Fly Trade (FLY) – turuteave
Fly Trade praegune turukapitalisatsioon on $ 986.60K$ 55.45K 24 tunnise kauplemismahuga. FLY ringlev varu on 12.63M, mille koguvaru on 99551781.98038723. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.74M.
Fly Trade (FLY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Fly Trade tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001169
+0.15%
30 päeva
$ -0.03162
-28.82%
60 päeva
$ -0.01868
-19.30%
90 päeva
$ -0.02188
-21.88%
Fly Trade Hinnamuutus täna
Täna registreeris FLY muutuse $ +0.0001169 (+0.15%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Fly Trade 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.03162 (-28.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Fly Trade 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLY $ -0.01868 (-19.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Fly Trade 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02188 (-21.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Fly Trade (FLY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX.
Fly Trade on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fly Trade investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FLY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Fly Trade kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fly Trade ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Fly Trade hinna ennustus (USD)
Kui palju on Fly Trade (FLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fly Trade (FLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fly Trade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Fly Trade (FLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Fly Trade (FLY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Fly Trade osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fly Trade osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
