Fly Trade hind(FLY)

1 FLY/USD reaalajas hind:

$0.07804
$0.07804$0.07804
+0.15%1D
USD
Fly Trade (FLY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:23:19 (UTC+8)

Fly Trade (FLY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.07594
$ 0.07594$ 0.07594
24 h madal
$ 0.07989
$ 0.07989$ 0.07989
24 h kõrge

$ 0.07594
$ 0.07594$ 0.07594

$ 0.07989
$ 0.07989$ 0.07989

$ 0.7383235519984418
$ 0.7383235519984418$ 0.7383235519984418

$ 0.0754859057200695
$ 0.0754859057200695$ 0.0754859057200695

+0.63%

+0.15%

-9.26%

-9.26%

Fly Trade (FLY) reaalajas hind on $ 0.07812. Viimase 24 tunni jooksul FLY kaubeldud madalaim $ 0.07594 ja kõrgeim $ 0.07989 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7383235519984418 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0754859057200695.

Lüliajalise tootluse osas on FLY muutunud +0.63% viimase tunni jooksul, +0.15% 24 tunni vältel -9.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fly Trade (FLY) – turuteave

No.2130

$ 986.60K
$ 986.60K$ 986.60K

$ 55.45K
$ 55.45K$ 55.45K

$ 10.74M
$ 10.74M$ 10.74M

12.63M
12.63M 12.63M

137,500,000
137,500,000 137,500,000

99,551,781.98038723
99,551,781.98038723 99,551,781.98038723

9.18%

SONIC

Fly Trade praegune turukapitalisatsioon on $ 986.60K $ 55.45K 24 tunnise kauplemismahuga. FLY ringlev varu on 12.63M, mille koguvaru on 99551781.98038723. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.74M.

Fly Trade (FLY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Fly Trade tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001169+0.15%
30 päeva$ -0.03162-28.82%
60 päeva$ -0.01868-19.30%
90 päeva$ -0.02188-21.88%
Fly Trade Hinnamuutus täna

Täna registreeris FLY muutuse $ +0.0001169 (+0.15%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Fly Trade 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.03162 (-28.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Fly Trade 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLY $ -0.01868 (-19.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Fly Trade 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02188 (-21.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Fly Trade (FLY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Fly Trade hinnaajaloo lehte.

Mis on Fly Trade (FLY)

Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX.

Fly Trade on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fly Trade investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FLY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Fly Trade kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fly Trade ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Fly Trade hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fly Trade (FLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fly Trade (FLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fly Trade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fly Trade hinna ennustust kohe!

Fly Trade (FLY) tokenoomika

Fly Trade (FLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Fly Trade (FLY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Fly Trade osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fly Trade osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FLY kohalike valuutade suhtes

1 Fly Trade(FLY)/VND
2,055.7278
1 Fly Trade(FLY)/AUD
A$0.1187424
1 Fly Trade(FLY)/GBP
0.0570276
1 Fly Trade(FLY)/EUR
0.066402
1 Fly Trade(FLY)/USD
$0.07812
1 Fly Trade(FLY)/MYR
RM0.3288852
1 Fly Trade(FLY)/TRY
3.1865148
1 Fly Trade(FLY)/JPY
¥11.48364
1 Fly Trade(FLY)/ARS
ARS$101.3224212
1 Fly Trade(FLY)/RUB
6.2269452
1 Fly Trade(FLY)/INR
6.8362812
1 Fly Trade(FLY)/IDR
Rp1,259.9998236
1 Fly Trade(FLY)/KRW
108.4993056
1 Fly Trade(FLY)/PHP
4.417686
1 Fly Trade(FLY)/EGP
￡E.3.7700712
1 Fly Trade(FLY)/BRL
R$0.421848
1 Fly Trade(FLY)/CAD
C$0.1078056
1 Fly Trade(FLY)/BDT
9.4868928
1 Fly Trade(FLY)/NGN
119.8157688
1 Fly Trade(FLY)/UAH
3.2193252
1 Fly Trade(FLY)/VES
Bs10.5462
1 Fly Trade(FLY)/CLP
$75.30768
1 Fly Trade(FLY)/PKR
Rs22.1298336
1 Fly Trade(FLY)/KZT
42.2949492
1 Fly Trade(FLY)/THB
฿2.523276
1 Fly Trade(FLY)/TWD
NT$2.3459436
1 Fly Trade(FLY)/AED
د.إ0.2867004
1 Fly Trade(FLY)/CHF
Fr0.062496
1 Fly Trade(FLY)/HKD
HK$0.6108984
1 Fly Trade(FLY)/AMD
֏29.8621512
1 Fly Trade(FLY)/MAD
.د.م0.7022988
1 Fly Trade(FLY)/MXN
$1.4741244
1 Fly Trade(FLY)/PLN
0.2843568
1 Fly Trade(FLY)/RON
лв0.3374784
1 Fly Trade(FLY)/SEK
kr0.746046
1 Fly Trade(FLY)/BGN
лв0.1304604
1 Fly Trade(FLY)/HUF
Ft26.373312
1 Fly Trade(FLY)/CZK
1.632708
1 Fly Trade(FLY)/KWD
د.ك0.0238266
1 Fly Trade(FLY)/ILS
0.2632644
1 Fly Trade(FLY)/NOK
kr0.7960428
1 Fly Trade(FLY)/NZD
$0.1312416

Fly Trade ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Fly Trade võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Fly Trade ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fly Trade kohta

Kui palju on Fly Trade (FLY) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLY hind USD on 0.07812 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLY/USD hind?
Praegune hind FLY/USD on $ 0.07812. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fly Trade turukapitalisatsioon?
FLY turukapitalisatsioon on $ 986.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLY ringlev varu?
FLY ringlev varu on 12.63M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLY (ATH) hind?
FLY saavutab ATH hinna summas 0.7383235519984418 USD.
Mis oli kõigi aegade FLY madalaim (ATL) hind?
FLY nägi ATL hinda summas 0.0754859057200695 USD.
Milline on FLY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLY kauplemismaht on $ 55.45K USD.
Kas FLY sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLY hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:23:19 (UTC+8)

Fly Trade (FLY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

