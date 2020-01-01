Flex Ungovernance (FLX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Flex Ungovernance (FLX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Flex Ungovernance (FLX) teave The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable. Ametlik veebisait: https://reflexer.finance/ Valge raamat: http://docs.reflexer.finance/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x6243d8cea23066d098a15582d81a598b4e8391f4 Ostke FLX kohe!

Flex Ungovernance (FLX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Flex Ungovernance (FLX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 419.76K $ 419.76K $ 419.76K Koguvaru: $ 999.72K $ 999.72K $ 999.72K Ringlev varu: $ 193.80K $ 193.80K $ 193.80K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M Kõigi aegade kõrgeim: $ 949.59 $ 949.59 $ 949.59 Kõigi aegade madalaim: $ 1.154160395878768 $ 1.154160395878768 $ 1.154160395878768 Praegune hind: $ 2.166 $ 2.166 $ 2.166 Lisateave Flex Ungovernance (FLX) hinna kohta

Flex Ungovernance (FLX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Flex Ungovernance (FLX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FLX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FLX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FLX tokeni tokenoomikat, avastage FLX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FLX Kas olete huvitatud Flex Ungovernance (FLX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FLX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FLX MEXC-ist osta!

Flex Ungovernance (FLX) hinna ajalugu FLX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FLX hinna ajalugu kohe!

FLX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FLX võiks suunduda? Meie FLX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FLX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!