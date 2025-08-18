Mis on Flex Ungovernance (FLX)

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

Flex Ungovernance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Flex Ungovernance (FLX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Flex Ungovernance (FLX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Flex Ungovernance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Flex Ungovernance (FLX) tokenoomika

Flex Ungovernance (FLX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FLX kohalike valuutade suhtes

Flex Ungovernance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Flex Ungovernance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on Flex Ungovernance (FLX) tänapäeval väärt? Reaalajas FLX hind USD on 2.357 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FLX/USD hind? $ 2.357 . Milline on Flex Ungovernance turukapitalisatsioon? FLX turukapitalisatsioon on $ 456.78K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FLX ringlev varu? FLX ringlev varu on 193.80K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLX (ATH) hind? FLX saavutab ATH hinna summas 2,694.400487426686 USD . Mis oli kõigi aegade FLX madalaim (ATL) hind? FLX nägi ATL hinda summas 1.154160395878768 USD . Milline on FLX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FLX kauplemismaht on $ 57.52K USD .

