Rohkem infot FLX

FLX Hinnainfo

FLX Valge raamat

FLX Ametlik veebisait

FLX Tokenoomika

FLX Hinnaprognoos

FLX Ajalugu

FLX – ostujuhend

FLX-usaldusraha valuutakonverter

FLX Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Flex Ungovernance logo

Flex Ungovernance hind(FLX)

1 FLX/USD reaalajas hind:

$2.357
$2.357$2.357
+1.63%1D
USD
Flex Ungovernance (FLX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:52:16 (UTC+8)

Flex Ungovernance (FLX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.242
$ 2.242$ 2.242
24 h madal
$ 2.358
$ 2.358$ 2.358
24 h kõrge

$ 2.242
$ 2.242$ 2.242

$ 2.358
$ 2.358$ 2.358

$ 2,694.400487426686
$ 2,694.400487426686$ 2,694.400487426686

$ 1.154160395878768
$ 1.154160395878768$ 1.154160395878768

+0.16%

+1.63%

-5.00%

-5.00%

Flex Ungovernance (FLX) reaalajas hind on $ 2.357. Viimase 24 tunni jooksul FLX kaubeldud madalaim $ 2.242 ja kõrgeim $ 2.358 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2,694.400487426686 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.154160395878768.

Lüliajalise tootluse osas on FLX muutunud +0.16% viimase tunni jooksul, +1.63% 24 tunni vältel -5.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Flex Ungovernance (FLX) – turuteave

No.2433

$ 456.78K
$ 456.78K$ 456.78K

$ 57.52K
$ 57.52K$ 57.52K

$ 2.36M
$ 2.36M$ 2.36M

193.80K
193.80K 193.80K

1,000,000
1,000,000 1,000,000

999,715
999,715 999,715

19.37%

ETH

Flex Ungovernance praegune turukapitalisatsioon on $ 456.78K $ 57.52K 24 tunnise kauplemismahuga. FLX ringlev varu on 193.80K, mille koguvaru on 999715. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.36M.

Flex Ungovernance (FLX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Flex Ungovernance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0378+1.63%
30 päeva$ -0.764-24.48%
60 päeva$ +0.022+0.94%
90 päeva$ +0.168+7.67%
Flex Ungovernance Hinnamuutus täna

Täna registreeris FLX muutuse $ +0.0378 (+1.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Flex Ungovernance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.764 (-24.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Flex Ungovernance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLX $ +0.022 (+0.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Flex Ungovernance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.168 (+7.67%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Flex Ungovernance (FLX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Flex Ungovernance hinnaajaloo lehte.

Mis on Flex Ungovernance (FLX)

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

Flex Ungovernance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Flex Ungovernance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FLX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Flex Ungovernance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Flex Ungovernance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Flex Ungovernance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Flex Ungovernance (FLX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Flex Ungovernance (FLX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Flex Ungovernance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Flex Ungovernance hinna ennustust kohe!

Flex Ungovernance (FLX) tokenoomika

Flex Ungovernance (FLX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Flex Ungovernance (FLX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Flex Ungovernance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Flex Ungovernance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FLX kohalike valuutade suhtes

1 Flex Ungovernance(FLX)/VND
62,024.455
1 Flex Ungovernance(FLX)/AUD
A$3.60621
1 Flex Ungovernance(FLX)/GBP
1.72061
1 Flex Ungovernance(FLX)/EUR
2.00345
1 Flex Ungovernance(FLX)/USD
$2.357
1 Flex Ungovernance(FLX)/MYR
RM9.92297
1 Flex Ungovernance(FLX)/TRY
96.28345
1 Flex Ungovernance(FLX)/JPY
¥346.479
1 Flex Ungovernance(FLX)/ARS
ARS$3,053.09281
1 Flex Ungovernance(FLX)/RUB
187.71148
1 Flex Ungovernance(FLX)/INR
206.26107
1 Flex Ungovernance(FLX)/IDR
Rp38,016.12371
1 Flex Ungovernance(FLX)/KRW
3,273.59016
1 Flex Ungovernance(FLX)/PHP
133.28835
1 Flex Ungovernance(FLX)/EGP
￡E.113.63097
1 Flex Ungovernance(FLX)/BRL
R$12.7278
1 Flex Ungovernance(FLX)/CAD
C$3.25266
1 Flex Ungovernance(FLX)/BDT
286.23408
1 Flex Ungovernance(FLX)/NGN
3,615.02518
1 Flex Ungovernance(FLX)/UAH
97.13197
1 Flex Ungovernance(FLX)/VES
Bs318.195
1 Flex Ungovernance(FLX)/CLP
$2,272.148
1 Flex Ungovernance(FLX)/PKR
Rs667.69096
1 Flex Ungovernance(FLX)/KZT
1,276.10337
1 Flex Ungovernance(FLX)/THB
฿76.20181
1 Flex Ungovernance(FLX)/TWD
NT$70.78071
1 Flex Ungovernance(FLX)/AED
د.إ8.65019
1 Flex Ungovernance(FLX)/CHF
Fr1.8856
1 Flex Ungovernance(FLX)/HKD
HK$18.43174
1 Flex Ungovernance(FLX)/AMD
֏900.98682
1 Flex Ungovernance(FLX)/MAD
.د.م21.18943
1 Flex Ungovernance(FLX)/MXN
$44.12304
1 Flex Ungovernance(FLX)/PLN
8.55591
1 Flex Ungovernance(FLX)/RON
лв10.18224
1 Flex Ungovernance(FLX)/SEK
kr22.48578
1 Flex Ungovernance(FLX)/BGN
лв3.93619
1 Flex Ungovernance(FLX)/HUF
Ft795.20466
1 Flex Ungovernance(FLX)/CZK
49.23773
1 Flex Ungovernance(FLX)/KWD
د.ك0.718885
1 Flex Ungovernance(FLX)/ILS
7.94309
1 Flex Ungovernance(FLX)/NOK
kr23.94712
1 Flex Ungovernance(FLX)/NZD
$3.95976

Flex Ungovernance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Flex Ungovernance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Flex Ungovernance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Flex Ungovernance kohta

Kui palju on Flex Ungovernance (FLX) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLX hind USD on 2.357 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLX/USD hind?
Praegune hind FLX/USD on $ 2.357. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Flex Ungovernance turukapitalisatsioon?
FLX turukapitalisatsioon on $ 456.78K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLX ringlev varu?
FLX ringlev varu on 193.80K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLX (ATH) hind?
FLX saavutab ATH hinna summas 2,694.400487426686 USD.
Mis oli kõigi aegade FLX madalaim (ATL) hind?
FLX nägi ATL hinda summas 1.154160395878768 USD.
Milline on FLX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLX kauplemismaht on $ 57.52K USD.
Kas FLX sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:52:16 (UTC+8)

Flex Ungovernance (FLX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

FLX/USD kalkulaator

Summa

FLX
FLX
USD
USD

1 FLX = 2.357 USD

Kauplemine: FLX

FLXUSDT
$2.357
$2.357$2.357
+2.03%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu