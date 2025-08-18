Flex Ungovernance (FLX) reaalajas hind on $ 2.357. Viimase 24 tunni jooksul FLX kaubeldud madalaim $ 2.242 ja kõrgeim $ 2.358 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2,694.400487426686 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.154160395878768.
Lüliajalise tootluse osas on FLX muutunud +0.16% viimase tunni jooksul, +1.63% 24 tunni vältel -5.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Flex Ungovernance (FLX) – turuteave
Flex Ungovernance praegune turukapitalisatsioon on $ 456.78K$ 57.52K 24 tunnise kauplemismahuga. FLX ringlev varu on 193.80K, mille koguvaru on 999715. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.36M.
Flex Ungovernance (FLX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Flex Ungovernance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0378
+1.63%
30 päeva
$ -0.764
-24.48%
60 päeva
$ +0.022
+0.94%
90 päeva
$ +0.168
+7.67%
Flex Ungovernance Hinnamuutus täna
Täna registreeris FLX muutuse $ +0.0378 (+1.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Flex Ungovernance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.764 (-24.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Flex Ungovernance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLX $ +0.022 (+0.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Flex Ungovernance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.168 (+7.67%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Flex Ungovernance (FLX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.
Flex Ungovernance hinna ennustus (USD)
Kui palju on Flex Ungovernance (FLX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Flex Ungovernance (FLX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Flex Ungovernance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Flex Ungovernance (FLX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
