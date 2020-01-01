Instadapp (FLUID) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Instadapp (FLUID) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Instadapp (FLUID) teave Instadapp platform is a full-feature platform for both users and developers to leverage the full potential of DeFi. The Instadapp protocol ('DSL') acts as the middleware that aggregates multiple DeFi protocols into one upgradable smart contract layer. This structure allows Instadapp to access the full potential of Decentralized Finance. Ametlik veebisait: https://fluid.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x6f40d4A6237C257fff2dB00FA0510DeEECd303eb Ostke FLUID kohe!

Instadapp (FLUID) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Instadapp (FLUID) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 663.75M $ 663.75M $ 663.75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 90 $ 90 $ 90 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 6.6375 $ 6.6375 $ 6.6375 Lisateave Instadapp (FLUID) hinna kohta

Instadapp (FLUID) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Instadapp (FLUID) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FLUID tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FLUID tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FLUID tokeni tokenoomikat, avastage FLUID tokeni reaalajas hinda!

Instadapp (FLUID) hinna ajalugu FLUID hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FLUID hinna ajalugu kohe!

FLUID – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FLUID võiks suunduda? Meie FLUID hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FLUID tokeni hinna ennustust kohe!

