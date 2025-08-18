Instadapp (FLUID) reaalajas hind on $ 7.0225. Viimase 24 tunni jooksul FLUID kaubeldud madalaim $ 6.8906 ja kõrgeim $ 7.77 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLUIDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 29.357592471347616 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on FLUID muutunud -0.75% viimase tunni jooksul, -0.96% 24 tunni vältel +1.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Instadapp (FLUID) – turuteave
Instadapp praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 29.39K 24 tunnise kauplemismahuga. FLUID ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Instadapp (FLUID) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Instadapp tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.068069
-0.96%
30 päeva
$ +0.9226
+15.12%
60 päeva
$ +3.3549
+91.47%
90 päeva
$ +2.7428
+64.08%
Instadapp Hinnamuutus täna
Täna registreeris FLUID muutuse $ -0.068069 (-0.96%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Instadapp 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.9226 (+15.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Instadapp 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLUID $ +3.3549 (+91.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Instadapp 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +2.7428 (+64.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Instadapp (FLUID) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Instadapp platform is a full-feature platform for both users and developers to leverage the full potential of DeFi. The Instadapp protocol ('DSL') acts as the middleware that aggregates multiple DeFi protocols into one upgradable smart contract layer. This structure allows Instadapp to access the full potential of Decentralized Finance.
