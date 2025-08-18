Rohkem infot FLUID

FLUID Hinnainfo

FLUID Ametlik veebisait

FLUID Tokenoomika

FLUID Hinnaprognoos

FLUID Ajalugu

FLUID – ostujuhend

FLUID-usaldusraha valuutakonverter

FLUID Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Instadapp logo

Instadapp hind(FLUID)

1 FLUID/USD reaalajas hind:

$7.0225
$7.0225$7.0225
-0.96%1D
USD
Instadapp (FLUID) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:23:12 (UTC+8)

Instadapp (FLUID) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 6.8906
$ 6.8906$ 6.8906
24 h madal
$ 7.77
$ 7.77$ 7.77
24 h kõrge

$ 6.8906
$ 6.8906$ 6.8906

$ 7.77
$ 7.77$ 7.77

$ 29.357592471347616
$ 29.357592471347616$ 29.357592471347616

$ 0
$ 0$ 0

-0.75%

-0.96%

+1.28%

+1.28%

Instadapp (FLUID) reaalajas hind on $ 7.0225. Viimase 24 tunni jooksul FLUID kaubeldud madalaim $ 6.8906 ja kõrgeim $ 7.77 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLUIDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 29.357592471347616 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FLUID muutunud -0.75% viimase tunni jooksul, -0.96% 24 tunni vältel +1.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Instadapp (FLUID) – turuteave

No.3434

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 29.39K
$ 29.39K$ 29.39K

$ 702.25M
$ 702.25M$ 702.25M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Instadapp praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 29.39K 24 tunnise kauplemismahuga. FLUID ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Instadapp (FLUID) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Instadapp tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.068069-0.96%
30 päeva$ +0.9226+15.12%
60 päeva$ +3.3549+91.47%
90 päeva$ +2.7428+64.08%
Instadapp Hinnamuutus täna

Täna registreeris FLUID muutuse $ -0.068069 (-0.96%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Instadapp 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.9226 (+15.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Instadapp 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLUID $ +3.3549 (+91.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Instadapp 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +2.7428 (+64.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Instadapp (FLUID) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Instadapp hinnaajaloo lehte.

Mis on Instadapp (FLUID)

Instadapp platform is a full-feature platform for both users and developers to leverage the full potential of DeFi. The Instadapp protocol ('DSL') acts as the middleware that aggregates multiple DeFi protocols into one upgradable smart contract layer. This structure allows Instadapp to access the full potential of Decentralized Finance.

Instadapp on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Instadapp investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FLUID panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Instadapp kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Instadapp ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Instadapp hinna ennustus (USD)

Kui palju on Instadapp (FLUID) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Instadapp (FLUID) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Instadapp nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Instadapp hinna ennustust kohe!

Instadapp (FLUID) tokenoomika

Instadapp (FLUID) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLUID tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Instadapp (FLUID) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Instadapp osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Instadapp osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FLUID kohalike valuutade suhtes

1 Instadapp(FLUID)/VND
184,797.0875
1 Instadapp(FLUID)/AUD
A$10.6742
1 Instadapp(FLUID)/GBP
5.126425
1 Instadapp(FLUID)/EUR
5.969125
1 Instadapp(FLUID)/USD
$7.0225
1 Instadapp(FLUID)/MYR
RM29.564725
1 Instadapp(FLUID)/TRY
286.447775
1 Instadapp(FLUID)/JPY
¥1,032.3075
1 Instadapp(FLUID)/ARS
ARS$9,108.252725
1 Instadapp(FLUID)/RUB
559.763475
1 Instadapp(FLUID)/INR
614.538975
1 Instadapp(FLUID)/IDR
Rp113,266.113175
1 Instadapp(FLUID)/KRW
9,753.4098
1 Instadapp(FLUID)/PHP
397.122375
1 Instadapp(FLUID)/EGP
￡E.338.90585
1 Instadapp(FLUID)/BRL
R$37.9215
1 Instadapp(FLUID)/CAD
C$9.69105
1 Instadapp(FLUID)/BDT
852.8124
1 Instadapp(FLUID)/NGN
10,770.68915
1 Instadapp(FLUID)/UAH
289.397225
1 Instadapp(FLUID)/VES
Bs948.0375
1 Instadapp(FLUID)/CLP
$6,769.69
1 Instadapp(FLUID)/PKR
Rs1,989.3338
1 Instadapp(FLUID)/KZT
3,802.051725
1 Instadapp(FLUID)/THB
฿226.82675
1 Instadapp(FLUID)/TWD
NT$210.885675
1 Instadapp(FLUID)/AED
د.إ25.772575
1 Instadapp(FLUID)/CHF
Fr5.618
1 Instadapp(FLUID)/HKD
HK$54.91595
1 Instadapp(FLUID)/AMD
֏2,684.42085
1 Instadapp(FLUID)/MAD
.د.م63.132275
1 Instadapp(FLUID)/MXN
$132.514575
1 Instadapp(FLUID)/PLN
25.5619
1 Instadapp(FLUID)/RON
лв30.3372
1 Instadapp(FLUID)/SEK
kr67.064875
1 Instadapp(FLUID)/BGN
лв11.727575
1 Instadapp(FLUID)/HUF
Ft2,370.796
1 Instadapp(FLUID)/CZK
146.77025
1 Instadapp(FLUID)/KWD
د.ك2.1418625
1 Instadapp(FLUID)/ILS
23.665825
1 Instadapp(FLUID)/NOK
kr71.559275
1 Instadapp(FLUID)/NZD
$11.7978

Instadapp ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Instadapp võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Instadapp ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Instadapp kohta

Kui palju on Instadapp (FLUID) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLUID hind USD on 7.0225 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLUID/USD hind?
Praegune hind FLUID/USD on $ 7.0225. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Instadapp turukapitalisatsioon?
FLUID turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLUID ringlev varu?
FLUID ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLUID (ATH) hind?
FLUID saavutab ATH hinna summas 29.357592471347616 USD.
Mis oli kõigi aegade FLUID madalaim (ATL) hind?
FLUID nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FLUID kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLUID kauplemismaht on $ 29.39K USD.
Kas FLUID sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLUID võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLUID hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:23:12 (UTC+8)

Instadapp (FLUID) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

FLUID/USD kalkulaator

Summa

FLUID
FLUID
USD
USD

1 FLUID = 7.0225 USD

Kauplemine: FLUID

FLUIDUSDT
$7.0225
$7.0225$7.0225
-0.96%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu