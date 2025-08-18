Rohkem infot FLR

Flare logo

Flare hind(FLR)

1 FLR/USD reaalajas hind:

$0.0247
$0.0247$0.0247
-0.12%1D
USD
Flare (FLR) reaalajas hinnagraafik
Flare (FLR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02418
$ 0.02418$ 0.02418
24 h madal
$ 0.02555
$ 0.02555$ 0.02555
24 h kõrge

$ 0.02418
$ 0.02418$ 0.02418

$ 0.02555
$ 0.02555$ 0.02555

$ 0.0797
$ 0.0797$ 0.0797

$ 0.008263272727488067
$ 0.008263272727488067$ 0.008263272727488067

-0.29%

-0.12%

+8.57%

+8.57%

Flare (FLR) reaalajas hind on $ 0.02471. Viimase 24 tunni jooksul FLR kaubeldud madalaim $ 0.02418 ja kõrgeim $ 0.02555 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0797 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008263272727488067.

Lüliajalise tootluse osas on FLR muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -0.12% 24 tunni vältel +8.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Flare (FLR) – turuteave

No.55

$ 1.77B
$ 1.77B$ 1.77B

$ 3.01M
$ 3.01M$ 3.01M

$ 2.57B
$ 2.57B$ 2.57B

71.74B
71.74B 71.74B

103,821,464,681.78209
103,821,464,681.78209 103,821,464,681.78209

0.04%

FLARE

Flare praegune turukapitalisatsioon on $ 1.77B $ 3.01M 24 tunnise kauplemismahuga. FLR ringlev varu on 71.74B, mille koguvaru on 103821464681.78209.

Flare (FLR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Flare tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000297-0.12%
30 päeva$ +0.0048+24.10%
60 päeva$ +0.00724+41.44%
90 päeva$ +0.00553+28.84%
Flare Hinnamuutus täna

Täna registreeris FLR muutuse $ -0.0000297 (-0.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Flare 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0048 (+24.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Flare 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLR $ +0.00724 (+41.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Flare 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00553 (+28.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Flare (FLR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Flare hinnaajaloo lehte.

Mis on Flare (FLR)

Flare is a layer 1 EVM blockchain that has 2 core protocols, the State Connector and Flare Time Series Oracle (FTSO). These protocols allow developers to create an ecosystem of robust and decentralized interoperability applications.

Flare on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Flare investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FLR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Flare kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Flare ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Flare hinna ennustus (USD)

Kui palju on Flare (FLR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Flare (FLR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Flare nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Flare hinna ennustust kohe!

Flare (FLR) tokenoomika

Flare (FLR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Flare (FLR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Flare osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Flare osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FLR kohalike valuutade suhtes

1 Flare(FLR)/VND
650.24365
1 Flare(FLR)/AUD
A$0.0375592
1 Flare(FLR)/GBP
0.0180383
1 Flare(FLR)/EUR
0.0210035
1 Flare(FLR)/USD
$0.02471
1 Flare(FLR)/MYR
RM0.1040291
1 Flare(FLR)/TRY
1.0079209
1 Flare(FLR)/JPY
¥3.63237
1 Flare(FLR)/ARS
ARS$32.0491171
1 Flare(FLR)/RUB
1.9696341
1 Flare(FLR)/INR
2.1623721
1 Flare(FLR)/IDR
Rp398.5483313
1 Flare(FLR)/KRW
34.3192248
1 Flare(FLR)/PHP
1.3973505
1 Flare(FLR)/EGP
￡E.1.1925046
1 Flare(FLR)/BRL
R$0.133434
1 Flare(FLR)/CAD
C$0.0340998
1 Flare(FLR)/BDT
3.0007824
1 Flare(FLR)/NGN
37.8987154
1 Flare(FLR)/UAH
1.0182991
1 Flare(FLR)/VES
Bs3.33585
1 Flare(FLR)/CLP
$23.82044
1 Flare(FLR)/PKR
Rs6.9998488
1 Flare(FLR)/KZT
13.3782411
1 Flare(FLR)/THB
฿0.798133
1 Flare(FLR)/TWD
NT$0.7420413
1 Flare(FLR)/AED
د.إ0.0906857
1 Flare(FLR)/CHF
Fr0.019768
1 Flare(FLR)/HKD
HK$0.1932322
1 Flare(FLR)/AMD
֏9.4456446
1 Flare(FLR)/MAD
.د.م0.2221429
1 Flare(FLR)/MXN
$0.4662777
1 Flare(FLR)/PLN
0.0899444
1 Flare(FLR)/RON
лв0.1067472
1 Flare(FLR)/SEK
kr0.2359805
1 Flare(FLR)/BGN
лв0.0412657
1 Flare(FLR)/HUF
Ft8.342096
1 Flare(FLR)/CZK
0.516439
1 Flare(FLR)/KWD
د.ك0.00753655
1 Flare(FLR)/ILS
0.0832727
1 Flare(FLR)/NOK
kr0.2517949
1 Flare(FLR)/NZD
$0.0415128

Flare ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Flare võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Flare ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Flare kohta

Kui palju on Flare (FLR) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLR hind USD on 0.02471 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLR/USD hind?
Praegune hind FLR/USD on $ 0.02471. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Flare turukapitalisatsioon?
FLR turukapitalisatsioon on $ 1.77B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLR ringlev varu?
FLR ringlev varu on 71.74B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLR (ATH) hind?
FLR saavutab ATH hinna summas 0.0797 USD.
Mis oli kõigi aegade FLR madalaim (ATL) hind?
FLR nägi ATL hinda summas 0.008263272727488067 USD.
Milline on FLR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLR kauplemismaht on $ 3.01M USD.
Kas FLR sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLR hinna ennustust.
Flare (FLR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

