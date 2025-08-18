Flare (FLR) reaalajas hind on $ 0.02471. Viimase 24 tunni jooksul FLR kaubeldud madalaim $ 0.02418 ja kõrgeim $ 0.02555 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0797 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008263272727488067.
Lüliajalise tootluse osas on FLR muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -0.12% 24 tunni vältel +8.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Flare (FLR) – turuteave
No.55
$ 1.77B
$ 1.77B
$ 3.01M
$ 3.01M
$ 2.57B
$ 2.57B
71.74B
71.74B
103,821,464,681.78209
103,821,464,681.78209
0.04%
FLARE
Flare praegune turukapitalisatsioon on $ 1.77B$ 3.01M 24 tunnise kauplemismahuga. FLR ringlev varu on 71.74B, mille koguvaru on 103821464681.78209. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Flare (FLR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Flare tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000297
-0.12%
30 päeva
$ +0.0048
+24.10%
60 päeva
$ +0.00724
+41.44%
90 päeva
$ +0.00553
+28.84%
Flare Hinnamuutus täna
Täna registreeris FLR muutuse $ -0.0000297 (-0.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Flare 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0048 (+24.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Flare 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLR $ +0.00724 (+41.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Flare 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00553 (+28.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Flare (FLR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Flare is a layer 1 EVM blockchain that has 2 core protocols, the State Connector and Flare Time Series Oracle (FTSO). These protocols allow developers to create an ecosystem of robust and decentralized interoperability applications.
Flare on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Flare investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FLR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Flare kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Flare ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Flare hinna ennustus (USD)
Kui palju on Flare (FLR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Flare (FLR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Flare nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Flare (FLR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Flare (FLR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Flare osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Flare osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
