Sunflower Land logo

Sunflower Land hind(FLOWER)

1 FLOWER/USD reaalajas hind:

$0.0962
$0.0962$0.0962
0.00%1D
USD
Sunflower Land (FLOWER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:41:32 (UTC+8)

Sunflower Land (FLOWER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0961
$ 0.0961$ 0.0961
24 h madal
$ 0.0986
$ 0.0986$ 0.0986
24 h kõrge

$ 0.0961
$ 0.0961$ 0.0961

$ 0.0986
$ 0.0986$ 0.0986

--
----

--
----

-0.11%

0.00%

+3.33%

+3.33%

Sunflower Land (FLOWER) reaalajas hind on $ 0.0961. Viimase 24 tunni jooksul FLOWER kaubeldud madalaim $ 0.0961 ja kõrgeim $ 0.0986 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLOWERkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on FLOWER muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +3.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sunflower Land (FLOWER) – turuteave

--
----

$ 58.24K
$ 58.24K$ 58.24K

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

--
----

20,450,009
20,450,009 20,450,009

BASE

Sunflower Land praegune turukapitalisatsioon on -- $ 58.24K 24 tunnise kauplemismahuga. FLOWER ringlev varu on --, mille koguvaru on 20450009. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Sunflower Land (FLOWER) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Sunflower Land tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.0028+3.00%
60 päeva$ -0.0259-21.23%
90 päeva$ +0.0161+20.12%
Sunflower Land Hinnamuutus täna

Täna registreeris FLOWER muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Sunflower Land 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0028 (+3.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Sunflower Land 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLOWER $ -0.0259 (-21.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Sunflower Land 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0161 (+20.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Sunflower Land (FLOWER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Sunflower Land hinnaajaloo lehte.

Mis on Sunflower Land (FLOWER)

Sunflower Land is an Open Source Farming RPG where players explore the magical universe, trade & discover collectibles.

Sunflower Land on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sunflower Land investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FLOWER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Sunflower Land kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sunflower Land ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Sunflower Land hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sunflower Land (FLOWER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sunflower Land (FLOWER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sunflower Land nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sunflower Land hinna ennustust kohe!

Sunflower Land (FLOWER) tokenoomika

Sunflower Land (FLOWER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLOWER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Sunflower Land (FLOWER) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Sunflower Land osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sunflower Land osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FLOWER kohalike valuutade suhtes

1 Sunflower Land(FLOWER)/VND
2,528.8715
1 Sunflower Land(FLOWER)/AUD
A$0.147033
1 Sunflower Land(FLOWER)/GBP
0.070153
1 Sunflower Land(FLOWER)/EUR
0.081685
1 Sunflower Land(FLOWER)/USD
$0.0961
1 Sunflower Land(FLOWER)/MYR
RM0.404581
1 Sunflower Land(FLOWER)/TRY
3.919919
1 Sunflower Land(FLOWER)/JPY
¥14.1267
1 Sunflower Land(FLOWER)/ARS
ARS$124.642661
1 Sunflower Land(FLOWER)/RUB
7.663975
1 Sunflower Land(FLOWER)/INR
8.409711
1 Sunflower Land(FLOWER)/IDR
Rp1,549.999783
1 Sunflower Land(FLOWER)/KRW
133.471368
1 Sunflower Land(FLOWER)/PHP
5.434455
1 Sunflower Land(FLOWER)/EGP
￡E.4.639708
1 Sunflower Land(FLOWER)/BRL
R$0.51894
1 Sunflower Land(FLOWER)/CAD
C$0.132618
1 Sunflower Land(FLOWER)/BDT
11.670384
1 Sunflower Land(FLOWER)/NGN
147.392414
1 Sunflower Land(FLOWER)/UAH
3.960281
1 Sunflower Land(FLOWER)/VES
Bs12.9735
1 Sunflower Land(FLOWER)/CLP
$92.6404
1 Sunflower Land(FLOWER)/PKR
Rs27.223208
1 Sunflower Land(FLOWER)/KZT
52.029501
1 Sunflower Land(FLOWER)/THB
฿3.11364
1 Sunflower Land(FLOWER)/TWD
NT$2.885883
1 Sunflower Land(FLOWER)/AED
د.إ0.352687
1 Sunflower Land(FLOWER)/CHF
Fr0.07688
1 Sunflower Land(FLOWER)/HKD
HK$0.751502
1 Sunflower Land(FLOWER)/AMD
֏36.735186
1 Sunflower Land(FLOWER)/MAD
.د.م0.863939
1 Sunflower Land(FLOWER)/MXN
$1.799953
1 Sunflower Land(FLOWER)/PLN
0.349804
1 Sunflower Land(FLOWER)/RON
лв0.415152
1 Sunflower Land(FLOWER)/SEK
kr0.916794
1 Sunflower Land(FLOWER)/BGN
лв0.160487
1 Sunflower Land(FLOWER)/HUF
Ft32.465463
1 Sunflower Land(FLOWER)/CZK
2.012334
1 Sunflower Land(FLOWER)/KWD
د.ك0.0293105
1 Sunflower Land(FLOWER)/ILS
0.323857
1 Sunflower Land(FLOWER)/NOK
kr0.977337
1 Sunflower Land(FLOWER)/NZD
$0.161448

Sunflower Land ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Sunflower Land võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Sunflower Land ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sunflower Land kohta

Kui palju on Sunflower Land (FLOWER) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLOWER hind USD on 0.0961 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLOWER/USD hind?
Praegune hind FLOWER/USD on $ 0.0961. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sunflower Land turukapitalisatsioon?
FLOWER turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLOWER ringlev varu?
FLOWER ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLOWER (ATH) hind?
FLOWER saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade FLOWER madalaim (ATL) hind?
FLOWER nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on FLOWER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLOWER kauplemismaht on $ 58.24K USD.
Kas FLOWER sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLOWER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLOWER hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:41:32 (UTC+8)

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

