Sunflower Land (FLOWER) reaalajas hind on $ 0.0961. Viimase 24 tunni jooksul FLOWER kaubeldud madalaim $ 0.0961 ja kõrgeim $ 0.0986 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLOWERkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on FLOWER muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +3.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sunflower Land (FLOWER) – turuteave
$ 58.24K
$ 58.24K$ 58.24K
$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M
20,450,009
20,450,009 20,450,009
BASE
Sunflower Land praegune turukapitalisatsioon on --$ 58.24K 24 tunnise kauplemismahuga. FLOWER ringlev varu on --, mille koguvaru on 20450009. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Sunflower Land (FLOWER) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Sunflower Land tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.0028
+3.00%
60 päeva
$ -0.0259
-21.23%
90 päeva
$ +0.0161
+20.12%
Sunflower Land Hinnamuutus täna
Täna registreeris FLOWER muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Sunflower Land 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0028 (+3.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Sunflower Land 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLOWER $ -0.0259 (-21.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Sunflower Land 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0161 (+20.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Sunflower Land (FLOWER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Sunflower Land is an Open Source Farming RPG where players explore the magical universe, trade & discover collectibles.
Sunflower Land on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sunflower Land investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FLOWER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Sunflower Land kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sunflower Land ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Sunflower Land hinna ennustus (USD)
Kui palju on Sunflower Land (FLOWER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sunflower Land (FLOWER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sunflower Land nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Sunflower Land (FLOWER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLOWER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Sunflower Land (FLOWER) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Sunflower Land osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sunflower Land osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.