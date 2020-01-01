FLOW (FLOW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FLOW (FLOW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FLOW (FLOW) teave Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment. Ametlik veebisait: https://flow.com Valge raamat: https://www.flow.com/technical-paper Plokiahela Explorer: https://www.flowscan.io/ Ostke FLOW kohe!

FLOW (FLOW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FLOW (FLOW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 596.87M $ 596.87M $ 596.87M Koguvaru: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Ringlev varu: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 596.87M $ 596.87M $ 596.87M Kõigi aegade kõrgeim: $ 46.403 $ 46.403 $ 46.403 Kõigi aegade madalaim: $ 0.2915829371670184 $ 0.2915829371670184 $ 0.2915829371670184 Praegune hind: $ 0.3725 $ 0.3725 $ 0.3725 Lisateave FLOW (FLOW) hinna kohta

FLOW (FLOW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FLOW (FLOW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FLOW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FLOW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FLOW tokeni tokenoomikat, avastage FLOW tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FLOW Kas olete huvitatud FLOW (FLOW) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FLOW ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FLOW MEXC-ist osta!

FLOW (FLOW) hinna ajalugu FLOW hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FLOW hinna ajalugu kohe!

FLOW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FLOW võiks suunduda? Meie FLOW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FLOW tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!