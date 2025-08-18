Flamingo (FLM) reaalajas hind on $ 0.03149. Viimase 24 tunni jooksul FLM kaubeldud madalaim $ 0.03018 ja kõrgeim $ 0.03198 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.24220201 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.013609467044339166.
Lüliajalise tootluse osas on FLM muutunud +0.70% viimase tunni jooksul, +0.38% 24 tunni vältel +3.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Flamingo (FLM) – turuteave
No.945
$ 17.47M
$ 389.98K
$ 31.49M
554.73M
1,000,000,000
554,734,357.0757912
55.47%
NONE
Flamingo praegune turukapitalisatsioon on $ 17.47M$ 389.98K 24 tunnise kauplemismahuga. FLM ringlev varu on 554.73M, mille koguvaru on 554734357.0757912. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 31.49M.
Flamingo (FLM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Flamingo tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001191
+0.38%
30 päeva
$ -0.00037
-1.17%
60 päeva
$ +0.00094
+3.07%
90 päeva
$ +0.00022
+0.70%
Flamingo Hinnamuutus täna
Täna registreeris FLM muutuse $ +0.0001191 (+0.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Flamingo 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00037 (-1.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Flamingo 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLM $ +0.00094 (+3.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Flamingo 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00022 (+0.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Flamingo (FLM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Flamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc.
Flamingo hinna ennustus (USD)
Kui palju on Flamingo (FLM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Flamingo (FLM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Flamingo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Flamingo (FLM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.