Rohkem infot FLM

FLM Hinnainfo

FLM Valge raamat

FLM Ametlik veebisait

FLM Tokenoomika

FLM Hinnaprognoos

FLM Ajalugu

FLM – ostujuhend

FLM-usaldusraha valuutakonverter

FLM Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Flamingo logo

Flamingo hind(FLM)

1 FLM/USD reaalajas hind:

$0.03147
$0.03147$0.03147
+0.38%1D
USD
Flamingo (FLM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:11:01 (UTC+8)

Flamingo (FLM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03018
$ 0.03018$ 0.03018
24 h madal
$ 0.03198
$ 0.03198$ 0.03198
24 h kõrge

$ 0.03018
$ 0.03018$ 0.03018

$ 0.03198
$ 0.03198$ 0.03198

$ 1.24220201
$ 1.24220201$ 1.24220201

$ 0.013609467044339166
$ 0.013609467044339166$ 0.013609467044339166

+0.70%

+0.38%

+3.44%

+3.44%

Flamingo (FLM) reaalajas hind on $ 0.03149. Viimase 24 tunni jooksul FLM kaubeldud madalaim $ 0.03018 ja kõrgeim $ 0.03198 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.24220201 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.013609467044339166.

Lüliajalise tootluse osas on FLM muutunud +0.70% viimase tunni jooksul, +0.38% 24 tunni vältel +3.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Flamingo (FLM) – turuteave

No.945

$ 17.47M
$ 17.47M$ 17.47M

$ 389.98K
$ 389.98K$ 389.98K

$ 31.49M
$ 31.49M$ 31.49M

554.73M
554.73M 554.73M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

554,734,357.0757912
554,734,357.0757912 554,734,357.0757912

55.47%

NONE

Flamingo praegune turukapitalisatsioon on $ 17.47M $ 389.98K 24 tunnise kauplemismahuga. FLM ringlev varu on 554.73M, mille koguvaru on 554734357.0757912. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 31.49M.

Flamingo (FLM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Flamingo tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001191+0.38%
30 päeva$ -0.00037-1.17%
60 päeva$ +0.00094+3.07%
90 päeva$ +0.00022+0.70%
Flamingo Hinnamuutus täna

Täna registreeris FLM muutuse $ +0.0001191 (+0.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Flamingo 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00037 (-1.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Flamingo 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLM $ +0.00094 (+3.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Flamingo 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00022 (+0.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Flamingo (FLM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Flamingo hinnaajaloo lehte.

Mis on Flamingo (FLM)

Flamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc.

Flamingo on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Flamingo investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FLM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Flamingo kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Flamingo ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Flamingo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Flamingo (FLM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Flamingo (FLM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Flamingo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Flamingo hinna ennustust kohe!

Flamingo (FLM) tokenoomika

Flamingo (FLM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Flamingo (FLM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Flamingo osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Flamingo osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FLM kohalike valuutade suhtes

1 Flamingo(FLM)/VND
828.65935
1 Flamingo(FLM)/AUD
A$0.0478648
1 Flamingo(FLM)/GBP
0.0229877
1 Flamingo(FLM)/EUR
0.0267665
1 Flamingo(FLM)/USD
$0.03149
1 Flamingo(FLM)/MYR
RM0.1325729
1 Flamingo(FLM)/TRY
1.2844771
1 Flamingo(FLM)/JPY
¥4.62903
1 Flamingo(FLM)/ARS
ARS$40.8428449
1 Flamingo(FLM)/RUB
2.5100679
1 Flamingo(FLM)/INR
2.7556899
1 Flamingo(FLM)/IDR
Rp507.9031547
1 Flamingo(FLM)/KRW
43.7358312
1 Flamingo(FLM)/PHP
1.7807595
1 Flamingo(FLM)/EGP
￡E.1.5197074
1 Flamingo(FLM)/BRL
R$0.170046
1 Flamingo(FLM)/CAD
C$0.0434562
1 Flamingo(FLM)/BDT
3.8241456
1 Flamingo(FLM)/NGN
48.2974726
1 Flamingo(FLM)/UAH
1.2977029
1 Flamingo(FLM)/VES
Bs4.25115
1 Flamingo(FLM)/CLP
$30.35636
1 Flamingo(FLM)/PKR
Rs8.9204872
1 Flamingo(FLM)/KZT
17.0490009
1 Flamingo(FLM)/THB
฿1.017127
1 Flamingo(FLM)/TWD
NT$0.9456447
1 Flamingo(FLM)/AED
د.إ0.1155683
1 Flamingo(FLM)/CHF
Fr0.025192
1 Flamingo(FLM)/HKD
HK$0.2462518
1 Flamingo(FLM)/AMD
֏12.0373674
1 Flamingo(FLM)/MAD
.د.م0.2830951
1 Flamingo(FLM)/MXN
$0.5942163
1 Flamingo(FLM)/PLN
0.1146236
1 Flamingo(FLM)/RON
лв0.1360368
1 Flamingo(FLM)/SEK
kr0.3007295
1 Flamingo(FLM)/BGN
лв0.0525883
1 Flamingo(FLM)/HUF
Ft10.631024
1 Flamingo(FLM)/CZK
0.658141
1 Flamingo(FLM)/KWD
د.ك0.00960445
1 Flamingo(FLM)/ILS
0.1061213
1 Flamingo(FLM)/NOK
kr0.3208831
1 Flamingo(FLM)/NZD
$0.0529032

Flamingo ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Flamingo võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Flamingo ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Flamingo kohta

Kui palju on Flamingo (FLM) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLM hind USD on 0.03149 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLM/USD hind?
Praegune hind FLM/USD on $ 0.03149. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Flamingo turukapitalisatsioon?
FLM turukapitalisatsioon on $ 17.47M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLM ringlev varu?
FLM ringlev varu on 554.73M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLM (ATH) hind?
FLM saavutab ATH hinna summas 1.24220201 USD.
Mis oli kõigi aegade FLM madalaim (ATL) hind?
FLM nägi ATL hinda summas 0.013609467044339166 USD.
Milline on FLM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLM kauplemismaht on $ 389.98K USD.
Kas FLM sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:11:01 (UTC+8)

Flamingo (FLM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

FLM/USD kalkulaator

Summa

FLM
FLM
USD
USD

1 FLM = 0.03148 USD

Kauplemine: FLM

FLMUSDT
$0.03147
$0.03147$0.03147
+0.12%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu